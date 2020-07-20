崔天凯：不应让怀疑、恐惧甚至仇恨来绑架外交政策

中国驻美大使崔天凯7月18日接受了美国有线电视新闻网（CNN）GPS节目主持人扎卡里亚的连线采访，并就中美关系、新冠疫情、香港国安法、南海问题等回答了提问。崔天凯表示，中美必须以建设性的方式管控好分歧，而不应让怀疑、恐惧甚至仇恨来绑架外交政策。

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崔天凯指出，中美作为对自身和世界都肩负重责的世界大国，制定政策时必须充分认识到我们在应对日益增长的全球性挑战中存在共同利益，要因应国际社会对我们的共同期望，不应让怀疑、恐惧甚至仇恨来绑架外交政策。他提出，对美国而言，根本性问题是美国是否准备好或者愿意同另一个有着不同文化背景、政治和经济制度的国家和平共处，合作应对众多且仍在不断增加的全球性挑战。“这是一个必须作出的根本性选择。”

崔天凯表示，中方愿同任何一届美国政府打交道，对此持开放态度。对中国来说，特朗普总统是美国人民选出来的。因此，中方愿同特朗普总统及其政府开展合作，致力于在中美这两个伟大国家之间建立更加稳定、强健的关系。他续指，任何一届美国领导人和政府都致力于维护本国利益，中国领导人和中国政府亦是如此。关键在于要找到两国日益扩大的共同利益，开展有利于两国人民共同利益和国际社会更广泛利益的合作。同时，必须以建设性的方式管控好分歧。这是中国一以贯之的政策。

崔天凯谈到，中华文明有很强的延续性。中国人民仍在坚持不懈推进国家现代化进程，不论是在过去的70年还是在过去的7年，这一点从没改变过，这是一个持续不断的进程。他说，中国跟世界上任何其他国家一样，有权利把自己的国家建设成一个繁荣富强的现代化国家。值得一提的是，近日包括美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert C. O'Brien）、联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和司法部长巴尔（William Barr）等美方高官发表了系列涉华演讲。

奥布莱恩在6月24日发表的对华政策讲话时提出，“美国针对中华人民共和国的被动和天真的时代已经过去”，“美国在特朗普总统的领导下终于意识到中共行动的威胁以及他们对我们生活方式构成的威胁”。巴尔在本月16日的讲话中扬言，“中共在中国政府和社会的方方面面发起了一场精心策划的运动，利用我们机构的开放性来摧毁它们。”在讨论包括科技、医药和娱乐业在内的行业时，他描述了中国政府如何“进行经济闪电战”，目的是主导全球经济，取代美国成为世界头号超级大国。

巴尔强调，“为确保我们的子孙后代拥有一个自由繁荣的世界，自由世界需要全社会团结起来——公共和私营部门保持分离，但要共同抵御中共的控制，赢得这场全球经济制高点的竞赛。”此外，美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）还在24日其上任一周年来临之际接受采访指，尽管中俄都是美国的主要竞争对手，但首要战略竞争对手是中国。他表示，“我和任何了解中国的人都十分清楚，他们有取代我们的野心，肯定想在地区内取代我们，最好是在全球舞台上（将我们取代）”。他强调，“一个单一崛起中的中国不会引发美国领导人们的忧虑，但一个在中国共产党统治下崛起中的中国则令人担忧”。

埃斯珀称，“他们把党置于首位”，“（中国）军队对党忠诚。我们的军队宣誓保护宪法。我们的志向非常不同…… 整体价值观念非常不同。如果我们不意识到中国构成的长期挑战和可能对我们构成的威胁，我们就可能发现我们生活的世界不同于我们希望生存的世界”。对此，中国外交部发言人汪文斌在20日的例行记者会上回应称，美方一些人总是从冷战思维和零和博弈的角度去看待中美关系，鼓吹围堵打压中国，这是当前中美关系面临严峻挑战的重要原因之一。

汪文斌称，中方的对美政策是一贯的、明确的。我们致力于同美方发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。我们敦促美方摈弃冷战零和思维和意识形态偏见，正确看待中国和中美关系，停止负面言行，同中方相向而行，推动两国关系回到协调、合作、稳定的正确轨道。