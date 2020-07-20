消息人士：若欧盟禁用华为5G 中国或将反制诺基亚、爱立信

《华尔街日报》7月20日援引消息人士的话报道称，如果欧盟决定对华为5G设备采取类似于美国和英国那样的封杀举措，那么中方将对欧洲电信公司瑞典的爱立信（Ericsson）和芬兰的诺基亚（Nokia）予以反制。

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消息人士称，中国商务部目前正在考虑对欧洲电信设备供应商爱立信（Ericsson）与诺基亚（Nokia）实施出口管制，使这两家公司在中国生产的产品无法向他国出口，以应对欧盟可能对中国电信巨头华为采取的封杀举措。报导称，如果在最坏的情况下欧盟决定禁用华为5G设备，那么中方将对上述两家公司的在华业务采取反制，不过这两家公司不久前曾对其供应链进行过评估并对此制定了应急计划，未来它们也许能够将供应链向中国境外转移。

与美英等国不同，欧盟并未禁止其境内电信运营商使用华为的5G设备。今年1月，欧盟出台了名为“5G网络安全工具箱”的指导性文件，要求欧盟成员国评估5G供应商的风险情况，对高风险供应商设限。欧盟5G网络安全“工具箱”是根据欧委会2019年10月出炉的“5G网络安全评估报告”制定的，分为“战略”和“技术”两大方面。主要措施包括：加强针对网络运营商的安全要求；加强对设备供应商的风险评估，针对高风险供应商采取适当限制，包括将其排除在核心网之外；确保网络运营商采取分散风险战略，避免过度依赖单一供应商；维护多元且可持续的5G供应链，一方面充分利用外国投资审查、贸易防御及反不正当竞争等欧盟政策工具，另一方面通过加大项目资金投入增强欧盟在5G和未来电信科技领域的自主能力；统筹协调成员国制定统一的5G安全标准和认证机制。

文件还呼吁成员国利用欧盟项目和资金，进一步提升5G和后5G技术能力，同时欧盟将协调推动标准化进程，制定欧盟认证项目，推广“更安全的产品和流程”。对于有关报道，投资咨询公司安可公关顾问（APCO Worldwide）大中华区董事长麦格雷戈（Jim McGregor）评论称，在地缘政治紧张程度上升之际，这样的举措可能会迫使一些正对业务进行评估的科技公司将供应链撤离出中国，尽管中国目前没有现行的出口管制法规。

报道指出，爱立信与诺基亚均在中国设有工厂，其中爱立信还通过招标的方式获得了向中国三大国有电信商出售5G设备的合同。同为《华尔街日报》周一的报导提出，华盛顿方面针对华为的打击行动似乎最终将为其竞争对手爱立信带来帮助。但这种局面目前尚未出现，这家瑞典公司的5G设备销售正依赖于中国。爱立信上周五上午公布第二季业绩后股价大涨11%，但这更多是源于不错的预期，而非出色的增长。按固定汇率计算，爱立信当季销售额持平，但毛利率同比略有上升。在电信设备这个由中国竞争主导的市场中，毛利率是一个备受关注的定价权衡量指标。