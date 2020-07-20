約翰遜承諾就新疆和香港問題強硬回應中方 不完全放棄對華接觸政策

英國首相約翰遜7月20日在接受採訪時表示，在對華政策的問題上他不會被迫成為一個就所有問題都是“反射性的厭華派”（knee-jerk Sinophobe），但強調對新疆維吾爾人的遭遇和對他們的人權侵害及香港局勢存在嚴重關切。他還證實，鑒於北京對香港實施新的國家安全法引發的擔憂，英國將隨後宣布中止與香港的引渡條約。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國天空新聞當天的報導指，約翰遜表示，不會因為中英關係的惡化形式，而成為一個在所有問題上都是“反射性厭華派”的領袖。但他強調，英方就新疆維吾爾人的遭遇和北京對這些少數民族人權的迫害及香港局勢存有嚴重關切。約翰遜承諾，將在需要時堅持對華“強硬態度”，但他亦不會完全放棄與北京的接觸政策。

約翰遜說，“我們要明確的指出，這裡有一個平衡的問題。我不會被推着成為就所有問題都是‘反射性的厭華派’，一個自動反華的人”。他續稱，“但我們確實存在嚴重關切，我們對維吾爾人的遭遇和顯然對（他們的）人權侵害有着嚴重關切。我們亦對香港正在發生的事情有着嚴重關切。”他指出，媒體將在稍後聽到英國外相拉布就英方將改變與香港的引渡協議的發言，以反映出英國對香港國安法事件的憂慮。他說，“我們必須對香港人的權利，對港人參與民主程序和在英港人，及這一安排將對他們帶來何種影響有所考慮。”

約翰遜說，“而我們不會做的是，正如我所說便是完全放棄與中國的接觸政策。”他說，“中國是地緣政治的一大要素，他將在我們和我們孩子和孫子的生命中成為一個重要因素”。他續稱，“我們必須要做出有分寸而審慎的反應（a calibrated response），我們將在一些事情上態度強硬，但也會繼續接觸。”另據英國《泰晤士報》報導，拉布會在格林威治標準時間14點半對議會闡述英國政府的決定。

此前，中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上稱，英方近來有關涉港錯誤言論和舉措，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈反對。他說，“英方不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步損害。”