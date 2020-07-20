约翰逊承诺就新疆和香港问题强硬回应中方 不完全放弃对华接触政策

英国首相约翰逊7月20日在接受采访时表示，在对华政策的问题上他不会被迫成为一个就所有问题都是“反射性的厌华派”（knee-jerk Sinophobe），但强调对新疆维吾尔人的遭遇和对他们的人权侵害及香港局势存在严重关切。他还证实，鉴于北京对香港实施新的国家安全法引发的担忧，英国将随后宣布中止与香港的引渡条约。

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据英国天空新闻当天的报导指，约翰逊表示，不会因为中英关系的恶化形式，而成为一个在所有问题上都是“反射性厌华派”的领袖。但他强调，英方就新疆维吾尔人的遭遇和北京对这些少数民族人权的迫害及香港局势存有严重关切。约翰逊承诺，将在需要时坚持对华“强硬态度”，但他亦不会完全放弃与北京的接触政策。

约翰逊说，“我们要明确的指出，这里有一个平衡的问题。我不会被推着成为就所有问题都是‘反射性的厌华派’，一个自动反华的人”。他续称，“但我们确实存在严重关切，我们对维吾尔人的遭遇和显然对（他们的）人权侵害有着严重关切。我们亦对香港正在发生的事情有着严重关切。”他指出，媒体将在稍后听到英国外相拉布就英方将改变与香港的引渡协议的发言，以反映出英国对香港国安法事件的忧虑。他说，“我们必须对香港人的权利，对港人参与民主程序和在英港人，及这一安排将对他们带来何种影响有所考虑。”

约翰逊说，“而我们不会做的是，正如我所说便是完全放弃与中国的接触政策。”他说，“中国是地缘政治的一大要素，他将在我们和我们孩子和孙子的生命中成为一个重要因素”。他续称，“我们必须要做出有分寸而审慎的反应（a calibrated response），我们将在一些事情上态度强硬，但也会继续接触。”另据英国《泰晤士报》报导，拉布会在格林威治标准时间14点半对议会阐述英国政府的决定。

此前，中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上称，英方近来有关涉港错误言论和举措，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈反对。他说，“英方不要在错误的道路上越走越远，以免对中英关系造成进一步损害。”