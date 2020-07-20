美议员拟提案授权总统用武护台 台湾外交部表示感谢

美国国会共和党籍联邦众议员泰德·约霍（Ted Yoho）7月17日在接受福克斯商业频道的主持人卢·道布斯(Lou Dobbs)采访时透露称，将于本周联合提出“防止台湾遭侵略法案”（Taiwan Invasion Prevention Act）。他指出，“法案将清楚明定，若中国侵犯台湾，将授权美国总统动用武力因应，且设有5年日落条款”。

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约霍是美国会众议院外交委员会的成员。此前，他曾与民主党籍众议员舍尔曼（Brad Sherman）提出了刚刚生效不久的《香港自治法》众议院版本，并在随后得到众院的全票通过。当天的采访中，约霍主要就主持人提出的有关中国对南海的控制增强，以及美中两国在该地区的对峙和邻国的态度等问题进行了答复。随后，主持人道布斯提问称，“在中国不断威胁入侵台湾之际，美国对台湾及日本和韩国等区域内国家做得是否足够，以阻止中国在区域内的侵略性行为和态度？”

约霍回答称，美国与韩国和日本所做的（防务合作）足够多。他表示，美日韩三国之间的协议是美国国家安全战略中最为坚固的关系之一。他续称，“但美国对台湾做得不够，从美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）时代以来，美国对台和中国政策长期存有‘战略模糊’空间。”约霍透露说，“我们下周将提出‘防止台湾遭侵略法案’，其将明确地指出，我们打算做什么。”他表示，“法案将清楚明定，若中国侵犯台湾，将授权美国总统动用军力因应，且设有5年的日落条款。”

约霍介绍称，“美台之间目前也是依据美国前总统里根任内的协议，向台湾出售武器以帮助他们自我防卫。”他强调，“但当习近平已明确宣布，为了统一台湾他不惜溅血，但北京从没问过台湾的意愿”。他续指，“台湾从未属于中华人民共和国的一部分，他们也不想这样做，（两岸）需要和平协商，我们会看事态如何发展。”

据中央社报道，台湾外交部发言人欧江安20日回应表示，“感谢美国参、众两院国会议员近年采取多项友台作为，以具体行动展现对台海和平稳定的重视。外交部将持续关注本案进展，并与美国国会友人及行政部门保持密切联系，捍卫台湾自由民主的生活方式，并共同促进区域和平、稳定及繁荣”。

据悉，约霍在本月稍早也曾连署支持由共和党籍众议员加拉格尔（Mike Gallagher）6月30日提出的众院版“台湾防卫法案”（Taiwan Defense Act）。这项法案最早是由共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）6月10日在参议院提出。众院版的“台湾防卫法案”要求美国国防部维持足够能力来击败中国对台湾的侵略，并在法案生效后的5年里针对达到此一目标的进展向国会提出年度报告。

不同于约霍即将提出的新法案，“台湾防卫法案”意旨在事前维持美军阻止北京武力攻台、造成“既成事实”的能力。法案定义的“既成事实”是指中国在美军有效反应前，利用武力控制台湾，并使美军相信采取应对行动将非常困难，或得付出高成本。