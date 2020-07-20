英国宣布立即无限期暂停与港引渡协议 禁对港出口武器

英国外交大臣拉布在当地时间7月20日下午于英国议会下议院宣布，即时及无限期暂停执行与香港的引渡协议。他还宣布，英国会将自1989年六四事件后生效、针对中国大陆的武器禁运适用范围，扩大至香港，意味英方不会向香港出口可能致命的武器、零部件或弹药，亦不会输出可能用于镇压民众的装备，包括枪械及催泪弹等。

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拉布发表讲话时称，尽管英国寻求与中国建立合作关系，但英国对香港和新疆的问题都深感忧虑。在谈到香港国安法问题时，他表示，“这项新国安法的实施，已大大改变了我们与香港的引渡协议安排的主要前设”。拉布指出，特别担心国安法中允许北京当局处理部分案件的条款，以及域外条款的潜在影响范围。他又指国安法是明显违反了《中英联合声明》，严重违反了中国理应承担的国际义务。

拉布还宣布，同时将英国自 1989 年对中国实施的武器禁运，将扩大至香港范围。他强调有关措施是对中国未能履行对香港国际义务的合理和相称回应。他重申，英国政府关注香港国安法及中国侵犯人权的行为，英方将会保护切身利益，捍卫价值观，并要求北京履行国际义务。

当天稍早时，英国首相约翰逊表示，不会因为中英关系的恶化形式，而成为一个在所有问题上都是“反射性厌华派”的领袖。但他强调，英方就新疆维吾尔人的遭遇和北京对这些少数民族人权的迫害及香港局势存有严重关切。约翰逊承诺，将在需要时坚持对华“强硬态度”，但他亦不会完全放弃与北京的接触政策。

目前，包括加拿大、澳大利亚等国已宣布暂停与香港的引渡条例。此前，中国驻英国大使刘晓明19日在访谈节目中谈及英国可能废除与香港之间的有关引渡条约一事时说，英国应该有独立自主的外交政策，而不是“随美起舞”。“如果英国政府走出对中国任何个人实行制裁这一步，中国必将做出坚决有力回击。”刘晓明说，“美国制裁中国官员，中国就制裁美国参议员和官员，我不愿看到这种针锋相对的情况发生在中英之间。”