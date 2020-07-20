英国预计将暂停与港引渡协议 北京：干涉中国内政，强烈谴责

英国广播公司（BBC）和《卫报》等英国媒体7月20日相继报道，预计英国外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）将在稍后的英国议会发言中宣布，英方暂停与香港的引渡协议。对此，中国外交部新任发言人汪文斌在当天的例行记者会上回应称，英方近来有关涉港的错误言论和举措，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈谴责。

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拉布在19日分别接受了英国广播公司一台（BBC One）和天空新闻（Sky News）的专访。他向BBC的主持人安德鲁·马尔（Andrew Marr ）表示，中国新疆维吾尔少数民族的人权很明显的遭到严重侵害。他另在接受天空新闻的专访中虽然未直接回答英国是否将暂停与香港引渡协议的问题，但指周一将在议会发表针对香港问题的讲话。

英国国内要求就北京当局对新疆少数民族的人权迫害而制裁中国的压力越来越大，再加上香港国安法的实施，拉布表明周一将有公布。多个英媒，包括BBC、路透社、《泰晤士报》和《卫报》都引述消息指，拉布会在英国议会下议院宣布中止与香港之间的引渡协议。他向 BBC 表示，除引渡协议外，英国政府已研究一系列制裁选项。

拉布周日在接受天空新闻专访时，坦言出现新冠肺炎疫情后，英国与中国的事务难以复常，并再度批评中国侵犯新疆维吾尔人的人权。当被问到中英关系是否仍然处于前首相卡梅伦（David Cameron）形容的“黄金时代”，拉布说，他不会用这个词汇。他表示，“英国希望一个积极的关系，在贸易、投资以及气候变化等问题上与中国合作，但在关键利益及价值观上，英国需要向中国明确表明立场，就像在香港及华为问题上一样”。

北京方面，周一有记者提问，据媒体报道，英国外交大臣今天将会在国会作证，可能效仿美国的做法，限制一些中国官员入境。另外，有消息说英方可能终止与香港的引渡条约。请问中方对此有何回应？对此，中方发言人汪文斌回答说，“英方近来有关涉港的错误言论和举措，罔顾香港国安法有助于‘一国两制’行稳致远的基本事实，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈谴责。”

汪文斌续称，“中方敦促英方不要在错误的道路上越走越远，以免对中英关系造成进一步的损害。”他强调，“对于干涉中国内政的行径，中方必将作出坚决回击。”