英國宣布立即無限期暫停與港引渡協議 禁對港出口武器

英國外交大臣拉布在當地時間7月20日下午於英國議會下議院宣布，即時及無限期暫停執行與香港的引渡協議。他還宣布，英國會將自1989年六四事件後生效、針對中國大陸的武器禁運適用範圍，擴大至香港，意味英方不會向香港出口可能致命的武器、零部件或彈藥，亦不會輸出可能用於鎮壓民眾的裝備，包括槍械及催淚彈等。

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拉布發表講話時稱，儘管英國尋求與中國建立合作關係，但英國對香港和新疆的問題都深感憂慮。在談到香港國安法問題時，他表示，“這項新國安法的實施，已大大改變了我們與香港的引渡協議安排的主要前設”。拉布指出，特別擔心國安法中允許北京當局處理部分案件的條款，以及域外條款的潛在影響範圍。他又指國安法是明顯違反了《中英聯合聲明》，嚴重違反了中國理應承擔的國際義務。

拉布還宣布，同時將英國自 1989 年對中國實施的武器禁運，將擴大至香港範圍。他強調有關措施是對中國未能履行對香港國際義務的合理和相稱回應。他重申，英國政府關注香港國安法及中國侵犯人權的行為，英方將會保護切身利益，捍衛價值觀，並要求北京履行國際義務。

當天稍早時，英國首相約翰遜表示，不會因為中英關係的惡化形式，而成為一個在所有問題上都是“反射性厭華派”的領袖。但他強調，英方就新疆維吾爾人的遭遇和北京對這些少數民族人權的迫害及香港局勢存有嚴重關切。約翰遜承諾，將在需要時堅持對華“強硬態度”，但他亦不會完全放棄與北京的接觸政策。

目前，包括加拿大、澳大利亞等國已宣布暫停與香港的引渡條例。此前，中國駐英國大使劉曉明19日在訪談節目中談及英國可能廢除與香港之間的有關引渡條約一事時說，英國應該有獨立自主的外交政策，而不是“隨美起舞”。“如果英國政府走出對中國任何個人實行制裁這一步，中國必將做出堅決有力回擊。”劉曉明說，“美國制裁中國官員，中國就制裁美國參議員和官員，我不願看到這種針鋒相對的情況發生在中英之間。”