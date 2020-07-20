英國預計將暫停與港引渡協議 北京：干涉中國內政，強烈譴責

英國廣播公司（BBC）和《衛報》等英國媒體7月20日相繼報道，預計英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）將在稍後的英國議會發言中宣布，英方暫停與香港的引渡協議。對此，中國外交部新任發言人汪文斌在當天的例行記者會上回應稱，英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責。

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拉布在19日分別接受了英國廣播公司一台（BBC One）和天空新聞（Sky News）的專訪。他向BBC的主持人安德魯·馬爾（Andrew Marr ）表示，中國新疆維吾爾少數民族的人權很明顯的遭到嚴重侵害。他另在接受天空新聞的專訪中雖然未直接回答英國是否將暫停與香港引渡協議的問題，但指周一將在議會發錶針對香港問題的講話。

英國國內要求就北京當局對新疆少數民族的人權迫害而制裁中國的壓力越來越大，再加上香港國安法的實施，拉布表明周一將有公布。多個英媒，包括BBC、路透社、《泰晤士報》和《衛報》都引述消息指，拉布會在英國議會下議院宣布中止與香港之間的引渡協議。他向 BBC 表示，除引渡協議外，英國政府已研究一系列制裁選項。

拉布周日在接受天空新聞專訪時，坦言出現新冠肺炎疫情後，英國與中國的事務難以復常，並再度批評中國侵犯新疆維吾爾人的人權。當被問到中英關係是否仍然處於前首相卡梅倫（David Cameron）形容的“黃金時代”，拉布說，他不會用這個詞彙。他表示，“英國希望一個積極的關係，在貿易、投資以及氣候變化等問題上與中國合作，但在關鍵利益及價值觀上，英國需要向中國明確表明立場，就像在香港及華為問題上一樣”。

北京方面，周一有記者提問，據媒體報道，英國外交大臣今天將會在國會作證，可能效仿美國的做法，限制一些中國官員入境。另外，有消息說英方可能終止與香港的引渡條約。請問中方對此有何回應？對此，中方發言人汪文斌回答說，“英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措，罔顧香港國安法有助於‘一國兩制’行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責。”

汪文斌續稱，“中方敦促英方不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步的損害。”他強調，“對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊。”