埃斯珀发表演讲解读美国印太战略三大支柱：望年内对华访问

美国国防部长埃斯珀7月12日以视频方式在伦敦国际战略研究所（IISS）发表讲话，并指美军正在严肃对待中国在印太地区日益增加的军事威胁。他明确表示，美国不希望有武装冲突，但必须做好战而胜之的准备。他还透露称，希望在年内访问中国。

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即将迎来其上任美国防长一周年纪念的埃斯珀在当天发表了近14分钟的演讲，并于接下来近40分钟的互动环节中回答了与会专家的提问。据美国之音报道，埃斯珀在讲话中表示，美国对确保印太地区的自由与开放是一个长期的承诺，它植根于美国的价值观和美国与该地区的盟友和伙伴的经济纽带。

报导援引埃斯珀的话说，在过去的一年里，中共军队在南中国海持续进行更加富有进攻性的活动，加剧了这一地区的紧张局势。他介绍称，美国的印太战略基于“准备性、增强伙伴关系和促进一个更为联网化地区”的三大支柱。他指出，美军在三个方面取得了重大的进展。埃斯珀说，首先就是作战准备。一方面，美军改变了传统的作战体系，对军队进行了现代化改造，强化了威慑力量，加大了对新武器的研发力度，并在高超音速、人工智能等改变战争模式的武器方面增加了投入。

埃斯珀介绍称，美国海军的目标是建立未来型舰队，使海军的灵活性、生存能力和适应能力都要有实质性的提升。空军采取了21世纪的作战理念，讲究速度更快、更难以预测。陆军则侧重把改进远程武器作为优先目标，使其速度和距离都有了很大的改进。重型轰炸机将会在高风险地区变成永久性存在。

他续指，第二个方面是扩大和巩固与印太地区国家的合作。美国跟新加坡、印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国、澳大利亚、新西兰、韩国、日本、台湾、印度、孟加拉国等国家的合作更加多样化，在安全、军事方面的合作也得到了很大的加强。

埃斯珀说，美军的军事改革将会让盟友感到更加可靠，让美国的对手感到更加变化莫测。他提到的第三个方面，是印太地区国家之间的相互合作。在这方面，埃斯珀说，日本发挥了重要的作用。日本给菲律宾、马来西亚、孟加拉国等提供了导弹等武器装备。埃斯珀在谈到战备的时候还特意说明，美军立足于未来同力量接近美军的对手打一场高烈度的冲突。埃斯珀还提出，希望能在今年晚些时候访问中国。

此外，就南海主权争议，埃斯珀延续了美国国务卿蓬佩奥13日的说法，强调中方对南海海域大部分的主权声索违反国际法，美国要支持东南亚伙伴的主权权益。对于美军近日持续在南海举行双航母军演，埃斯珀称，美军“不会被任何人所阻止”，并说去年美国军舰驶近南海争议岛屿的次数超过了过去40年来之和，今年还要继续。

此外，埃斯珀还指责中国大陆正导致台海局势恶化，并承诺美国会继续对台军售。对于中印边界冲突，他表示美国正密切关注实控线，乐见中印之间的局势降温。