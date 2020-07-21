埃斯珀發表演講解讀美國印太戰略三大支柱：望年內對華訪問

美國國防部長埃斯珀7月12日以視頻方式在倫敦國際戰略研究所（IISS）發表講話，並指美軍正在嚴肅對待中國在印太地區日益增加的軍事威脅。他明確表示，美國不希望有武裝衝突，但必須做好戰而勝之的準備。他還透露稱，希望在年內訪問中國。

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即將迎來其上任美國防長一周年紀念的埃斯珀在當天發表了近14分鐘的演講，並於接下來近40分鐘的互動環節中回答了與會專家的提問。據美國之音報道，埃斯珀在講話中表示，美國對確保印太地區的自由與開放是一個長期的承諾，它植根於美國的價值觀和美國與該地區的盟友和夥伴的經濟紐帶。

報導援引埃斯珀的話說，在過去的一年裡，中共軍隊在南中國海持續進行更加富有進攻性的活動，加劇了這一地區的緊張局勢。他介紹稱，美國的印太戰略基於“準備性、增強夥伴關係和促進一個更為聯網化地區”的三大支柱。他指出，美軍在三個方面取得了重大的進展。埃斯珀說，首先就是作戰準備。一方面，美軍改變了傳統的作戰體系，對軍隊進行了現代化改造，強化了威懾力量，加大了對新武器的研發力度，並在高超音速、人工智能等改變戰爭模式的武器方面增加了投入。

埃斯珀介紹稱，美國海軍的目標是建立未來型艦隊，使海軍的靈活性、生存能力和適應能力都要有實質性的提升。空軍採取了21世紀的作戰理念，講究速度更快、更難以預測。陸軍則側重把改進遠程武器作為優先目標，使其速度和距離都有了很大的改進。重型轟炸機將會在高風險地區變成永久性存在。

他續指，第二個方面是擴大和鞏固與印太地區國家的合作。美國跟新加坡、印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、澳大利亞、新西蘭、韓國、日本、台灣、印度、孟加拉國等國家的合作更加多樣化，在安全、軍事方面的合作也得到了很大的加強。

埃斯珀說，美軍的軍事改革將會讓盟友感到更加可靠，讓美國的對手感到更加變化莫測。他提到的第三個方面，是印太地區國家之間的相互合作。在這方面，埃斯珀說，日本發揮了重要的作用。日本給菲律賓、馬來西亞、孟加拉國等提供了導彈等武器裝備。埃斯珀在談到戰備的時候還特意說明，美軍立足於未來同力量接近美軍的對手打一場高烈度的衝突。埃斯珀還提出，希望能在今年晚些時候訪問中國。

此外，就南海主權爭議，埃斯珀延續了美國國務卿蓬佩奧13日的說法，強調中方對南海海域大部分的主權聲索違反國際法，美國要支持東南亞夥伴的主權權益。對於美軍近日持續在南海舉行雙航母軍演，埃斯珀稱，美軍“不會被任何人所阻止”，並說去年美國軍艦駛近南海爭議島嶼的次數超過了過去40年來之和，今年還要繼續。

此外，埃斯珀還指責中國大陸正導致台海局勢惡化，並承諾美國會繼續對台軍售。對於中印邊界衝突，他表示美國正密切關注實控線，樂見中印之間的局勢降溫。