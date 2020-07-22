英国指控俄罗斯干预政治 伦敦沦跌格勒

英国指控俄罗斯干预英国政治，包括英国脱欧事件。英国政府昨天发表了议会情报与安全委员会的一份报告，其中指控俄罗斯多年来在英国进行了一系列网络袭击、散布虚假信息以及干预政治的活动，报告也批评英国情报机构却对此“视而不见”。

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据今天的李文读报引述英国媒体，英国政府报告指俄罗斯干预英国政治。《每日邮报》报道，英国政府昨天发表了议会情报与安全委员会的一份报告，其中指控俄罗斯多年来在英国进行了一系列网络袭击、散布虚假信息以及干预政治的活动，但英国情报机构却对此“视而不见”。这份长达48页的报告还称，伦敦已经成为俄罗斯富豪们洗黑钱，以及与俄国总统普京相关的俄罗斯精英活动的温床，因此已被称为“伦敦格勒”。报道还指出，有关报告在九个月前就完成了，但英国政府直到昨天才对外发表。

《i》也报道说，期待已久的英国议会情报及安全委员会的报告终于在昨天发表，其中披露了与俄国总统普京关系密切的人，如何通过商业投资及政治捐款，在英国政坛建立影响力的情况。报告还批评历届英国政府一直忽视有关情况，并指出，在2014年苏格兰独立公投举行之后，英国政府就应该意识到来自俄罗斯的威胁，但英国情报机构依然没有对俄罗斯意图干预2016年英国脱欧公投的危险进行任何评估。

据《都市报》报道，英国议会情报及安全委员会的报告昨天发表，批评英国现任首相约翰逊，以及卡梅伦和特蕾莎·梅等前任首相，故意忽视俄罗斯试图干预苏格兰独立公投以及英国脱欧公投的有关证据。报道还指出，英国政府不重视来自俄罗斯的威胁，导致俄罗斯干预英国政治已经变成“新常态”，“伦敦格勒”热烈欢迎来自俄罗斯的贪污赃款，包括上议院议员在内的英国体制内人士则纷纷拥抱俄罗斯总统普京的挚友，而律师、地产中介及会计师也积极提供协助。 《金融时报》引述英国议会情报及安全委员会的报告指出，英国已经成为俄罗斯在西方情报活动的首要目标之一，但英国情报机构对此却毫无防备，英国政府官员也对此视而不见。不过，英国首相约翰逊昨天表示，至今没有任何证据显示，俄罗斯成功干预了英国脱欧公投，因此他不会采纳议会情报及安全委员会的建议，对俄罗斯试图干预英国脱欧公投展开全面调查。英国外交大臣拉布则表示，英国政府知悉来自俄罗斯的威胁，特别是网络攻击的威胁。而俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃则指有关报告是“虚构的恐俄症”。 《每日快报》则引述英国首相约翰逊昨天表示，俄罗斯不可能操纵2016年举行的英国脱欧公投，反驳了昨天发表的议会报告所提出的指控。约翰逊当时是支持英国脱欧运动的主要领导人。

据资深媒体人李文的读报说，另外，《每日快报》还在头版刊登了威廉王子夫妇的大儿子乔治小王子的照片，今天是他的七周岁生日。

据《卫报》的报道称，昨天发表的英国议会报告批评政府及情报机构未能就俄罗斯干预脱欧公投的风险进行全面评估之后，首相约翰逊昨晚面对多方的强烈批评。报告引述发表报告的议会情报与安全委员会成员之一、来自苏格兰民族党的下议院议员荷西表示，有关报告反映出，英国政府内根本没有人知道俄罗斯是否干预了英国脱欧公投，因为他们根本也不想知道。他还表示，政府官员一直表示，至今没有发现任何证据，但问题是，他们根本也没有试图去查找任何证据。 《独立报》电子版今天在头版刊登了一幅俄罗斯的黑色地图，并表示，昨天发表的有关报告没有找到俄罗斯干预英国脱欧公投的证据，那是因为在过去四年来，虽然不断收到警告，但英国政府一直没有试图查找证据。 《每日电讯报》报道，美国国务卿蓬佩奥昨天在伦敦与一批鹰派议员私下会面时表示，中国“收买”了世界卫生组织总干事谭德塞博士。报道引述蓬佩奥称，谭德塞在竞选世卫组织总干事时曾经与中国达成了秘密交易。此前美国总统特朗普已经宣布，美国将退出世卫组织，并指世卫组织已经完全被中国控制了。