英國指控俄羅斯干預政治 倫敦淪跌格勒

英國指控俄羅斯干預英國政治，包括英國脫歐事件。英國政府昨天發表了議會情報與安全委員會的一份報告，其中指控俄羅斯多年來在英國進行了一系列網絡襲擊、散布虛假信息以及干預政治的活動，報告也批評英國情報機構卻對此“視而不見”。

廣告 繼續瀏覽後續

據今天的李文讀報引述英國媒體，英國政府報告指俄羅斯干預英國政治。《每日郵報》報道，英國政府昨天發表了議會情報與安全委員會的一份報告，其中指控俄羅斯多年來在英國進行了一系列網絡襲擊、散布虛假信息以及干預政治的活動，但英國情報機構卻對此“視而不見”。這份長達48頁的報告還稱，倫敦已經成為俄羅斯富豪們洗黑錢，以及與俄國總統普京相關的俄羅斯精英活動的溫床，因此已被稱為“倫敦格勒”。報道還指出，有關報告在九個月前就完成了，但英國政府直到昨天才對外發表。

《i》也報道說，期待已久的英國議會情報及安全委員會的報告終於在昨天發表，其中披露了與俄國總統普京關係密切的人，如何通過商業投資及政治捐款，在英國政壇建立影響力的情況。報告還批評歷屆英國政府一直忽視有關情況，並指出，在2014年蘇格蘭獨立公投舉行之後，英國政府就應該意識到來自俄羅斯的威脅，但英國情報機構依然沒有對俄羅斯意圖干預2016年英國脫歐公投的危險進行任何評估。

據《都市報》報道，英國議會情報及安全委員會的報告昨天發表，批評英國現任首相約翰遜，以及卡梅倫和特蕾莎·梅等前任首相，故意忽視俄羅斯試圖干預蘇格蘭獨立公投以及英國脫歐公投的有關證據。報道還指出，英國政府不重視來自俄羅斯的威脅，導致俄羅斯干預英國政治已經變成“新常態”，“倫敦格勒”熱烈歡迎來自俄羅斯的貪污贓款，包括上議院議員在內的英國體制內人士則紛紛擁抱俄羅斯總統普京的摯友，而律師、地產中介及會計師也積極提供協助。 《金融時報》引述英國議會情報及安全委員會的報告指出，英國已經成為俄羅斯在西方情報活動的首要目標之一，但英國情報機構對此卻毫無防備，英國政府官員也對此視而不見。不過，英國首相約翰遜昨天表示，至今沒有任何證據顯示，俄羅斯成功干預了英國脫歐公投，因此他不會採納議會情報及安全委員會的建議，對俄羅斯試圖干預英國脫歐公投展開全面調查。英國外交大臣拉布則表示，英國政府知悉來自俄羅斯的威脅，特別是網絡攻擊的威脅。而俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃則指有關報告是“虛構的恐俄症”。 《每日快報》則引述英國首相約翰遜昨天表示，俄羅斯不可能操縱2016年舉行的英國脫歐公投，反駁了昨天發表的議會報告所提出的指控。約翰遜當時是支持英國脫歐運動的主要領導人。

據資深媒體人李文的讀報說，另外，《每日快報》還在頭版刊登了威廉王子夫婦的大兒子喬治小王子的照片，今天是他的七周歲生日。

據《衛報》的報道稱，昨天發表的英國議會報告批評政府及情報機構未能就俄羅斯干預脫歐公投的風險進行全面評估之後，首相約翰遜昨晚面對多方的強烈批評。報告引述發表報告的議會情報與安全委員會成員之一、來自蘇格蘭民族黨的下議院議員荷西表示，有關報告反映出，英國政府內根本沒有人知道俄羅斯是否干預了英國脫歐公投，因為他們根本也不想知道。他還表示，政府官員一直表示，至今沒有發現任何證據，但問題是，他們根本也沒有試圖去查找任何證據。 《獨立報》電子版今天在頭版刊登了一幅俄羅斯的黑色地圖，並表示，昨天發表的有關報告沒有找到俄羅斯干預英國脫歐公投的證據，那是因為在過去四年來，雖然不斷收到警告，但英國政府一直沒有試圖查找證據。 《每日電訊報》報道，美國國務卿蓬佩奧昨天在倫敦與一批鷹派議員私下會面時表示，中國“收買”了世界衛生組織總幹事譚德塞博士。報道引述蓬佩奧稱，譚德塞在競選世衛組織總幹事時曾經與中國達成了秘密交易。此前美國總統特朗普已經宣布，美國將退出世衛組織，並指世衛組織已經完全被中國控制了。