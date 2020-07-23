拉加德罕见点名赞世界女性领袖领导抗疫出色 台湾列榜

欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜•拉加德表示，新冠疫情期间，女性领导人的表现胜过男性领导人。这位国际货币基金组织(IMF)前总裁指出，德国、台湾、比利时和新西兰女性元首的沟通与决策更好。拉加德还打破了欧洲央行行长避免特别提及某些国家或领导人的传统。

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据英国金融时报今天引述拉加德指：女性领导人在新冠危机中表现出色。欧洲央行行长表示，新冠疫情期间女性领导人表现胜过男性领导人。她特别赞扬了德国总理默克尔应对疫情的方式。拉加德说，“女性往往做得更好。”拉加德表示。“看看那些由女性领导的地方，她们的行动计划和采取的政策，以及正在发挥作用的沟通方式，都着实了不起。”

拉加德是在周三在接受《华盛顿邮报》(Washington Post)视频采访时，赞扬了德国总理安格拉•默克尔(Angela Merkel)应对疫情的方式。此举打破了欧洲央行行长避免特别提及某些国家或领导人的传统。“当我看到默克尔总理所做的一切，她非常、非常透明地分享了数据、数字、伤亡情况和感染率等等。”

该报道称，欧洲央行行长在表明她是以个人（而不是央行行长）名义发言后表示。

据拉加德说，“我还想到了世界各地的其他领导人——看看台湾、比利时、新西兰的领导者——这些领袖、首相或总统中的许多人也都进行了很好的沟通，既传递了坏消息，也给出了明确的解释和强有力的建议。”