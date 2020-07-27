中国外交部：接管美驻成都领馆是正当反应 责任全在美方

针对美国驻成都总领事馆在当地时间7月27日上午闭馆并被中方接管，中国外交部发言人汪文斌介绍称，这是对美方关闭中国驻休士顿总领事馆的“正当和必要反应”。他表示，中美之间出现目前的局面“责任完全在美方”。

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中国外交部称，周一上午10点，美国驻成都总领馆闭馆。中方主管部门随后从正门进入，实行接管。上午10:08分，中国工作人员时进入关闭的领馆后用布遮盖徽标。几个身穿防护装备的工作人员进入领馆。此前在早上6:18分，美国驻成都总领事馆举行降旗仪式，降下美国国旗。根据央视微博报导指，从25日14点至27日9点，美国驻成都总领事馆撤离期间，共驶入14辆货运车和一辆吊车，并有两辆大巴车以及商务用车等。当天凌晨，成都警方在领事馆附近地区限制人员和车辆进入。在领事馆外，不少人顶着高温赶来围观，领馆大门对面的人行道上有民众拍照，还有一些身着制服或便装的警察。

据原驻成都领事馆的官网介绍，领馆共有200余名员工，其中约150人是当地聘请的中国雇员。目前不清楚有多少在该馆工作的美国外交官因疫情早先已从中国撤离。就这一事件，澎湃新闻记者在中国外交部当天的例行记者会上提问称，中方能否介绍有关情况。对此，汪文斌指出，今天上午，美方人员按照中方要求撤离总领馆，美国驻成都总领馆闭馆。中方主管部门随后从正门进入，实行接管。他说，中方要求美方关闭驻成都总领馆并对其实行接管，是对美方关闭中国驻休斯敦总领馆并强行进入其馆舍这一无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。

汪文斌强调，中美之间出现目前的局面，是我们不愿看到的，责任完全在美方。我们再次敦促美方立即纠正错误，为两国关系重回正常发展轨道创造必要条件。随后，法新社的记者追问，美国驻成都总领馆的美方人员是否必须离开中国？中国驻休斯敦总领馆的中方人员是否也被要求离开美国？对此，他回答说，关于中国驻休斯敦总领馆馆员的有关情况，相信你已经从媒体上看到了。我这里要说的是，对于中国驻休斯敦总领馆的人员，中方将会作出妥善的安排。

来自英国广播公司的记者则提问称，你刚才说，美方强行进入中国驻休斯敦总领馆，能否提供更多信息？汪文斌表示，中国驻休斯敦总领馆馆舍是外交领事馆舍，也是中国的国家财产。根据《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》，美方不得以任何方式侵犯中国驻休斯敦总领馆馆舍。对于美方强行进入中国驻休斯敦总领馆馆舍的行径，中方表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。

路透社的记者问到，中国媒体报道称，中方人员是从正门进入美国驻成都总领馆的。那为什么中国驻休斯敦总领馆的大门是锁着的？汪文斌说，刚才我已经说过，中国驻休斯敦总领馆馆舍是外交领事馆舍，也是中国的国家财产。根据《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》，美方不得以任何方式侵犯中国驻休斯敦总领馆馆舍。对于美方强行进入中国驻休斯敦总领馆馆舍的行径，我们表示强烈不满和坚决反对。他续称，今天上午，按照中方要求，美国驻成都总领馆闭馆。此后，中方主管部门从正门进入，实行接管。这是对美方错误行径的正当和必要反应。

不久后，来自今日俄罗斯国际通讯社的记者继续追问，你能否解释一下，美国驻成都总领馆的“关闭”与中国驻休斯敦总领馆的“关闭”有何区别？为什么中方官员有权进入美国驻成都总领馆，而美方官员无权进入中国驻休斯敦总领馆？汪文斌并未给予正面回答，仅称，美方严重违反国际法和国际关系基本准则，发起政治挑衅在先，中方当然有权作出对等反制，维护中方正当权益，这符合国际法和国际关系基本准则。

另一边，美国驻华大使馆通过微博和推特发文，表示自1985年起，美国驻成都总领事馆就已经作为中国西南地区人民的伙伴，推动该地区的快速增长和发展，促进国际合作互利。 ​​​美方发布的内容中还特意配上了时任美国副总统老布什为成都总领馆揭幕的签名留念照片。

美国驻成都总领事林杰伟（Jim Mullinax）称，“作为美国驻成都总领事，我一直很荣幸能够专注于建立关系，为贵州、重庆、云南、四川和西藏的两亿余人提供服务。每一天，我们的雇员都在为数以千计的中国学子和旅行者发签证，寻找促进两国间互利贸易的机会……我们会想念中国西南地区的人民，以及我们业已建立的友谊。”美使馆还发表了配上了林杰伟等参与当天早上的领馆降旗仪式视频并写道，“今天，我们带着对我们所做工作的骄傲，以及中国西南地区人民留在我们记忆中的友谊，开启新的工作。”