約翰遜政府擬修三百多年歷史叛國法 英防相：意識到俄中太空威脅

英國《每日郵報》6月25日報道稱，首相約翰遜政府有意採取三大措施包括訂立新的《叛國法》和《間諜法》，並會修訂《官方秘密法》，以此回應來自俄羅斯和中國的威脅，以及應對恐怖組織“伊斯蘭國”分子回國後可以自由行動的法律漏洞。

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這一報道引述唐寧街多名消息人士的話稱，約翰遜對修法一事顯得相當急迫，表示這項工作“要在幾個月內看到成果”，而不是一拖數年。報道稱，一旦完成相關立法，英國應對相關安全風險的能力將提升至跟美國和澳大利亞等盟友同等水平。一名政府知情人士表示，“我們希望加強我國的應急反應能力，削弱敵對活動在英國所造成的威脅，讓我們的敵人在英國境內難以施展手腳。”

報道稱，約翰遜政府屆時將提出一項新的《叛國法》和《間諜法》。《叛國法》要求，任何效忠於外國勢力或組織，並在英國境內活動或試圖進入英國視為違法。這一法律一旦通過將彌補英國現存法律中，對試圖回到英國的“伊斯蘭國”恐怖分子應對的法律漏洞。因為這些人未必在英國境內曾犯下罪行。

同樣據報將被提出的新《間諜法》要求對英國境內有影響力的境外機構進行登記，以對該類機構或人士進行追蹤。除了應對一般意義上的間諜活動外，英政府還計畫“重拳”打擊為境外敵對勢力或不法分子提供服務的銀行家、律師等人員。此外，英政府還將修訂和升級1989年頒布的《官方機密法》，稱要讓它“更適用於數字時代”。

報道稱，涉及這一計畫的不少內容都是在英國前內政大臣賽義德·賈維德(Sajid Javid)的主管下進行的。他指出，“我們出色的安全部門始終必須做出艱難的決定，以考慮他們的工作優先順序，但是我們再也無法付得起將國家威脅和恐怖威脅視為單項選擇的後果。”他補充說，“至關重要的是我們為警察和安全部門提供更多的法律工具。 通常，我們的法律似乎違反了正義與安全的常識。”賈維德並敦促全球的“自由力量”開展更多的國際合作。

7月21日，英國議會情報與安全委員會（ISC）發表了一份被耽擱數月的50多頁“對俄報告”。報告驚呼英政府“嚴重低估”了俄羅斯方面的威脅，並敦促政府“即刻採取行動”。賈維德近日提出，面對中俄兩國的網絡攻擊威脅指控，英國必須要像“對待恐怖分子”一樣予以重視。他還指責中國有時會訴諸商業間諜手段竊取敏感信息。

此外，英國國防大臣本·華萊士25日在《星期日電訊報》發表了題為《我們將太空置於英國國防中心》的署名文章，並指政府本周已經意識到俄羅斯對英國國家安全構成的威脅，因為它“從一顆威脅太空和平使用的衛星上”發射了“具有武器特性”的投射物。此外，他還強調，中國“也在發展進攻性太空武器”，兩國的太空能力的提升對英國構成了威脅。