约翰逊政府拟修三百多年历史叛国法 英防相：意识到俄中太空威胁

英国《每日邮报》6月25日报道称，首相约翰逊政府有意采取三大措施包括订立新的《叛国法》和《间谍法》，并会修订《官方秘密法》，以此回应来自俄罗斯和中国的威胁，以及应对恐怖组织“伊斯兰国”分子回国后可以自由行动的法律漏洞。

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这一报道引述唐宁街多名消息人士的话称，约翰逊对修法一事显得相当急迫，表示这项工作“要在几个月内看到成果”，而不是一拖数年。报道称，一旦完成相关立法，英国应对相关安全风险的能力将提升至跟美国和澳大利亚等盟友同等水平。一名政府知情人士表示，“我们希望加强我国的应急反应能力，削弱敌对活动在英国所造成的威胁，让我们的敌人在英国境内难以施展手脚。”

报道称，约翰逊政府届时将提出一项新的《叛国法》和《间谍法》。《叛国法》要求，任何效忠于外国势力或组织，并在英国境内活动或试图进入英国视为违法。这一法律一旦通过将弥补英国现存法律中，对试图回到英国的“伊斯兰国”恐怖分子应对的法律漏洞。因为这些人未必在英国境内曾犯下罪行。

同样据报将被提出的新《间谍法》要求对英国境内有影响力的境外机构进行登记，以对该类机构或人士进行追踪。除了应对一般意义上的间谍活动外，英政府还计划“重拳”打击为境外敌对势力或不法分子提供服务的银行家、律师等人员。此外，英政府还将修订和升级1989年颁布的《官方机密法》，称要让它“更适用于数字时代”。

报道称，涉及这一计划的不少内容都是在英国前内政大臣赛义德·贾维德(Sajid Javid)的主管下进行的。他指出，“我们出色的安全部门始终必须做出艰难的决定，以考虑他们的工作优先顺序，但是我们再也无法付得起将国家威胁和恐怖威胁视为单项选择的后果。”他补充说，“至关重要的是我们为警察和安全部门提供更多的法律工具。 通常，我们的法律似乎违反了正义与安全的常识。”贾维德并敦促全球的“自由力量”开展更多的国际合作。

7月21日，英国议会情报与安全委员会（ISC）发表了一份被耽搁数月的50多页“对俄报告”。报告惊呼英政府“严重低估”了俄罗斯方面的威胁，并敦促政府“即刻采取行动”。贾维德近日提出，面对中俄两国的网络攻击威胁指控，英国必须要像“对待恐怖分子”一样予以重视。他还指责中国有时会诉诸商业间谍手段窃取敏感信息。

此外，英国国防大臣本·华莱士25日在《星期日电讯报》发表了题为《我们将太空置于英国国防中心》的署名文章，并指政府本周已经意识到俄罗斯对英国国家安全构成的威胁，因为它“从一颗威胁太空和平使用的卫星上”发射了“具有武器特性”的投射物。此外，他还强调，中国“也在发展进攻性太空武器”，两国的太空能力的提升对英国构成了威胁。