美国国安顾问奥布莱恩感染新冠病毒 白宫：症状轻微

彭博社7月27日报道称，美国国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩新冠病毒检测呈阳性，目前正居家隔离。白宫随后通过声明回应指，奥布莱恩有着轻微症状，正在一个安全的地点隔离和办公；不存在感染特朗普总统或彭斯副总统的风险。

广告 继续浏览后续

据知情人士透露，奥布莱恩自上周开始便不在办公室办公。报道称，奥布莱恩是在一次家庭聚会后感染了新冠病毒，居家隔离期间他仍主持美国国家安全委员会的工作，其中大部分工作都是通过电话进行的。他被怀疑是在家庭聚会中从一名大学年龄段的亲戚身上感染的病毒。他被指在最初接受检测时得出的是阴性结果，但在随后的复查时被确证感染了新冠病毒。据悉，现年54岁的奥布莱恩是迄今感染新冠病毒的职位最高的美国政府官员。他最近一次与特朗普共同出席活动是7月10日到访位于佛罗里达州的美国南方司令部。

2019年9月18日，特朗普宣布任命奥布莱恩接替约翰·博尔顿出任国家安全顾问一职。此前，自2018年5月以来，奥布莱恩一直担任负责人质事务的总统特使。另据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美国东部时间7月27日上午，美国累计新冠确诊病例已超过423万例，死亡病例超过14.6万例。