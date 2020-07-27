美国对华为等中国科企部分员工实施签证限制 惩罚侵害人权

美国国务卿蓬佩奥7月26日通过推特宣布，对华为等向一些在全球范围内侵害人权的政权，提供物质支持的中国科技公司的部分员工实施签证限制。

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蓬佩奥写道，“美国国务院对华为等向一些在全球范围内侵犯人权的政权，提供物质支持的中国科技公司的部分员工实施签证限制”。他在推文配图中强调，“如果你在与华为交易，你便是在与人权侵害者做生意”。蓬佩奥曾在25日的一则推文中强调，“美国从她建国的理想中寻求力量和善意，我们的外交政策也必须体现出这些理想”。他说，“不可被剥夺的权利是必不可少的。这些理念是这个国家建国的基础。它们是我们自我认同的中心，也是我们作为美国人所关心的（价值）”。分析人士认为，特朗普政府近期强化了美国外交政策中对促进普世价值的特征。

针对华为问题，特朗普总统曾于22日发声明指，“我们面对不能信任的中国技术和电讯供应商。我们说服很多国家不要使用华为，因为这是一个巨大的安全风险。”北京方面和华为一直坚持否认来自美方的指控。此外，《纽约时报》15日引述4名知情人士报道称，美国考虑对中国共产党成员和家属实施旅游禁令。有关的公告仍处于草拟阶段，内容或授权美国政府撤销现时身处美国中共党员和家属的签证，从而驱逐他们出境。报道认为，此举几乎肯定会引发对寻求进入中国或留在中国的美国人的报复，加剧两国之间的紧张关系。