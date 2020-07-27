美國國安顧問奧布萊恩感染新冠病毒 白宮：癥狀輕微

彭博社7月27日報道稱，美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩新冠病毒檢測呈陽性，目前正居家隔離。白宮隨後通過聲明回應指，奧布萊恩有着輕微癥狀，正在一個安全的地點隔離和辦公；不存在感染特朗普總統或彭斯副總統的風險。

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據知情人士透露，奧布萊恩自上周開始便不在辦公室辦公。報道稱，奧布萊恩是在一次家庭聚會後感染了新冠病毒，居家隔離期間他仍主持美國國家安全委員會的工作，其中大部分工作都是通過電話進行的。他被懷疑是在家庭聚會中從一名大學年齡段的親戚身上感染的病毒。他被指在最初接受檢測時得出的是陰性結果，但在隨後的複查時被確證感染了新冠病毒。據悉，現年54歲的奧布萊恩是迄今感染新冠病毒的職位最高的美國政府官員。他最近一次與特朗普共同出席活動是7月10日到訪位於佛羅里達州的美國南方司令部。

2019年9月18日，特朗普宣布任命奧布萊恩接替約翰·博爾頓出任國家安全顧問一職。此前，自2018年5月以來，奧布萊恩一直擔任負責人質事務的總統特使。另據美國約翰斯·霍普金斯大學數據，截至美國東部時間7月27日上午，美國累計新冠確診病例已超過423萬例，死亡病例超過14.6萬例。