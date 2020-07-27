美國對華為等中國科企部分員工實施簽證限制 懲罰侵害人權

美國國務卿蓬佩奧7月26日通過推特宣布，對華為等向一些在全球範圍內侵害人權的政權，提供物質支持的中國科技公司的部分員工實施簽證限制。

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蓬佩奧寫道，“美國國務院對華為等向一些在全球範圍內侵犯人權的政權，提供物質支持的中國科技公司的部分員工實施簽證限制”。他在推文配圖中強調，“如果你在與華為交易，你便是在與人權侵害者做生意”。蓬佩奧曾在25日的一則推文中強調，“美國從她建國的理想中尋求力量和善意，我們的外交政策也必須體現出這些理想”。他說，“不可被剝奪的權利是必不可少的。這些理念是這個國家建國的基礎。它們是我們自我認同的中心，也是我們作為美國人所關心的（價值）”。分析人士認為，特朗普政府近期強化了美國外交政策中對促進普世價值的特徵。

針對華為問題，特朗普總統曾於22日發聲明指，“我們面對不能信任的中國技術和電訊供應商。我們說服很多國家不要使用華為，因為這是一個巨大的安全風險。”北京方面和華為一直堅持否認來自美方的指控。此外，《紐約時報》15日引述4名知情人士報道稱，美國考慮對中國共產黨成員和家屬實施旅遊禁令。有關的公告仍處於草擬階段，內容或授權美國政府撤銷現時身處美國中共黨員和家屬的簽證，從而驅逐他們出境。報道認為，此舉幾乎肯定會引發對尋求進入中國或留在中國的美國人的報復，加劇兩國之間的緊張關係。