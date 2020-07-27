美大选100天倒计时 特朗普民调疲软但寄望于“沉默的大多数”

2020年美国总统大选进入倒数100天，力拚连任的特朗普民调持续疲软。最新民调显示，曾在2016年助他胜出的3个关键州，全都落后于民主党候选人，前副总统拜登。但特朗普称，沉默的大多数选民会在11月3日发声。

广告 继续浏览后续

美国有线电视新闻网（CNN）最新发布民调结果显示，2016年曾被特朗普拿下的亚利桑那、佛罗里达、密西根3个州，现全都倒向了拜登。 具体说， 在亚利桑那州，拜登49%对特朗普45%；密西根州拜登52%大幅领先川普40%；在佛州，拜登支持度51%，特朗普为46%。

CNN在20日发布的最新全国民调中已经显示，在全美登记选民的支持率上，拜登也以52%比40%大幅领先对手。CNN更指出，1924年以来，还从没有共和党总统候选人输掉佛州后还能赢得总统大选。

但特朗普也继续积极为自己辩护，他在推特发帖称，沉默的大多数选民会在11月3日发声。同时斥责假民调和假新闻救不了激进左派。特朗普在同一推文中说：“对比我国伟大历史上的许多、乃至所有以前的阵营，特朗普的阵营更具热情－甚至超越2016年。拜登则一点儿都没有！

与此同时， 拜登则表示他要为“美国的灵魂”而战，呼吁选民别让特朗普连任，他在推文中写道：“在这100天，我们有机会让国家步上新轨。终将实现自己的最高理想，每个人都有成功的良机。”

法新社报导，74岁的特朗普近来屡屡受挫，疫情处理表现和随之而来的经济衰退使他饱受批评，民调也一直大幅落后拜登。但特朗普提醒那些对他不屑一顾的人，指出2016美国大选时民调就成反指标，他当时曾击败所有竞争对手顺利出线，接着击败了民主党候选人希拉里．克林顿。

新冠疫情在美国失控是影响特朗普选情的主要因素，美国感染人数已经突破了400 万人，每天造成1000多名美国人丧命。特朗普不仅被批评抗疫无力，而且也因疫情被迫取消支持者造势集会，并放弃下个月在佛罗里达州举行的共和党大会。

此外，影响其选情的还有处理抗议种族不公和反警暴示威活动的方式，评论指也让他渐失民心。

在美国国内疫情局势不容乐观的情况下，分析普遍认为，队两党而言，如何对抗中国已经成为此次美国大选的一个国际主要议题。