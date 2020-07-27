美大選100天倒計時 特朗普民調疲軟但寄望於“沉默的大多數”

2020年美國總統大選進入倒數100天，力拚連任的特朗普民調持續疲軟。最新民調顯示，曾在2016年助他勝出的3個關鍵州，全都落後於民主黨候選人，前副總統拜登。但特朗普稱，沉默的大多數選民會在11月3日發聲。

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美國有線電視新聞網（CNN）最新發布民調結果顯示，2016年曾被特朗普拿下的亞利桑那、佛羅里達、密西根3個州，現全都倒向了拜登。 具體說， 在亞利桑那州，拜登49%對特朗普45%；密西根州拜登52%大幅領先川普40%；在佛州，拜登支持度51%，特朗普為46%。

CNN在20日發布的最新全國民調中已經顯示，在全美登記選民的支持率上，拜登也以52%比40%大幅領先對手。CNN更指出，1924年以來，還從沒有共和黨總統候選人輸掉佛州後還能贏得總統大選。

但特朗普也繼續積極為自己辯護，他在推特發帖稱，沉默的大多數選民會在11月3日發聲。同時斥責假民調和假新聞救不了激進左派。特朗普在同一推文中說：“對比我國偉大歷史上的許多、乃至所有以前的陣營，特朗普的陣營更具熱情－甚至超越2016年。拜登則一點兒都沒有！

與此同時， 拜登則表示他要為“美國的靈魂”而戰，呼籲選民別讓特朗普連任，他在推文中寫道：“在這100天，我們有機會讓國家步上新軌。終將實現自己的最高理想，每個人都有成功的良機。”

法新社報導，74歲的特朗普近來屢屢受挫，疫情處理表現和隨之而來的經濟衰退使他飽受批評，民調也一直大幅落後拜登。但特朗普提醒那些對他不屑一顧的人，指出2016美國大選時民調就成反指標，他當時曾擊敗所有競爭對手順利出線，接着擊敗了民主黨候選人希拉里．克林頓。

新冠疫情在美國失控是影響特朗普選情的主要因素，美國感染人數已經突破了400 萬人，每天造成1000多名美國人喪命。特朗普不僅被批評抗疫無力，而且也因疫情被迫取消支持者造勢集會，並放棄下個月在佛羅里達州舉行的共和黨大會。

此外，影響其選情的還有處理抗議種族不公和反警暴示威活動的方式，評論指也讓他漸失民心。

在美國國內疫情局勢不容樂觀的情況下，分析普遍認為，對兩黨而言，如何對抗中國已經成為此次美國大選的一個國際主要議題。