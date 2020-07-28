拜登竞选总统团队要求所有工作人员删除TikTok

彭博社7月27日报道称，今年美国总统大选的民主党候选人拜登的竞选团队成员已被告知，必须从个人和办公用的手机中将抖音国际版TikTok应用删除。这被指是出于安全顾虑。

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拜登竞选团队的总法律顾问瑞谬斯（Dana Remus）当地时间周一下午发出电邮，要求竞选团队成员注意员工手册更新，并不要在无意的情况下对外透露非公开信息。相关要求还包括，拜登竞选团队成员在未获得该律师同意的情况下不能进行股票交易，直到12月14日选举人团投票为止。

同样在这封备忘录中，拜登竞选团队的成员还被要求删除私人和工作手机中的TikTok应用。这被指是出于安全和隐私的顾虑。瑞谬斯向竞选团队成员表示，“避免在工作和个人设备上下载和使用TikTok”。

报道称，拜登的竞选团队没有正式出现在TikTok平台上。美国民主党全国委员会和共和党全国委员会均都已警告其候选人和职员不要使用这款应用。美国科技类信息媒体The Verge报道称，TiktTok应用可以获得苹果手机操作系统iOS的记事板内容。这对使用密码管理器登录安全帐户的手机用户可能会造成问题。TikTok则多次否认使用该应用存在安全问题。

据悉，拜登竞选团队公布新政策之前，多家美国政府机构已经采取类似禁止措施。美国国务院、国土安全部、美国陆军以及海军，都已经禁止工作人员在政府发放的设备上使用TikTok。美国国务卿蓬佩奥7月初亦曾表示，白宫正在考虑封禁TikTok。