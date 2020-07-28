拜登競選總統團隊要求所有工作人員刪除TikTok

彭博社7月27日報道稱，今年美國總統大選的民主黨候選人拜登的競選團隊成員已被告知，必須從個人和辦公用的手機中將抖音國際版TikTok應用刪除。這被指是出於安全顧慮。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登競選團隊的總法律顧問瑞謬斯（Dana Remus）當地時間周一下午發出電郵，要求競選團隊成員注意員工手冊更新，並不要在無意的情況下對外透露非公開信息。相關要求還包括，拜登競選團隊成員在未獲得該律師同意的情況下不能進行股票交易，直到12月14日選舉人團投票為止。

同樣在這封備忘錄中，拜登競選團隊的成員還被要求刪除私人和工作手機中的TikTok應用。這被指是出於安全和隱私的顧慮。瑞謬斯向競選團隊成員表示，“避免在工作和個人設備上下載和使用TikTok”。

報道稱，拜登的競選團隊沒有正式出現在TikTok平台上。美國民主黨全國委員會和共和黨全國委員會均都已警告其候選人和職員不要使用這款應用。美國科技類信息媒體The Verge報道稱，TiktTok應用可以獲得蘋果手機操作系統iOS的記事板內容。這對使用密碼管理器登錄安全帳戶的手機用戶可能會造成問題。TikTok則多次否認使用該應用存在安全問題。

據悉，拜登競選團隊公布新政策之前，多家美國政府機構已經採取類似禁止措施。美國國務院、國土安全部、美國陸軍以及海軍，都已經禁止工作人員在政府發放的設備上使用TikTok。美國國務卿蓬佩奧7月初亦曾表示，白宮正在考慮封禁TikTok。