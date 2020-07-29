中梵9月会谈前 中国黑客被指对梵蒂冈进行网络攻击

美国一家跟踪国家性质网络攻击的公司7月29日发表报告指出，经追踪发现中国黑客近三个月入侵梵蒂冈电脑网络，疑为窃取有关即将于9 月举行的中梵会谈的信息。此外，被指与中国官方存在联系的黑客还入侵了天主教驻香港教区电脑，可能为了窃取有关教区对香港民主运动的立场，以及教区与教延关系有关的讯息。

广告 继续浏览后续

根据《纽约时报》和路透社的报导指，发现攻击活动的是位于美国麻萨诸塞州萨默维尔（Somerville）的一家叫做“记录未来”(Recorded Future)的公司。根据该公司于周三发布的报告显示，中国黑客被指在近三个月来入侵梵蒂冈的电脑网络，意图在教廷与北京展开敏感谈判前窃取信息。梵蒂冈与北京预计将于9月针对中国的主教任命和地下教会地位等问题进行商讨。这是更新双方在2018年签署的一份临时协议工作的一部分，该协议对天主教在中国运作的条件进行了修订。这份大部分细节还不为人所知的协议，旨在为教宗和中国当局能够在指派中国官方教会负责人方面达成一致奠定基础。作为协议的一部分，方济各教宗同意认可由中国政府指派的几名主教。

报告称，针对梵蒂冈的行为，是由中国政府支持的黑客组织“红色三角洲”（RedDelta）进行，今次相信是首次有为中方工作的黑客，被人发现并公开他们直接从梵蒂冈、天主教驻香港教区，以及宗座外方传教会（Pontifical Institute for Foreign Missions）等的电脑系统，窃取相关资讯。一系列的侵入活动从5月初开始。其中一次攻击藏在一份文件中，看似梵蒂冈发给驻港考察团代办哈维尔·科罗纳·埃雷拉蒙席(Javier Corona Herrera)的一份真实信件，记录未来在本周公布的一份报告中。这一攻击信制作精密，表面上是一封梵蒂冈副国务卿帕拉（Edgar Peña Parra）的官方专属信件，内容是梵蒂冈国务卿、亲中派帕罗林枢机 (Pietro Parolin)，转达教宗方济各对一位主教去世表示的哀思。

目前外界仍未知晓该信的内容是否来自真实信件，还是黑客捏造，该信附上的恶意程式，让黑客入侵梵蒂冈及天主教香港教区的电脑系统。“记录未来”公司相信，此入侵行动是针对 9 月中梵会谈有关。在最近一个意大利电视节目的采访中，协议的关键谈判者、大主教克劳迪奥·玛丽亚·塞利(Claudio Maria Celli)表示，中梵临时协议按约定将于9月到期，圣座“希望在这一步的基础上再往前迈进”。而该协议的批评者则谴责梵蒂冈与威权政府打交道，并赋予北京更大的合法性，使其可能对中国1000至1200万天主教徒的宗教生活产生更大的影响力。

报告提及，美国国际宗教自由事务无任所大使近日对香港国安法地实施表达关注，指可能严重破坏香港的宗教自由。报告认为，在香港发生民主运动之际，“红色三角洲”今次入侵天主教驻香港教区的电脑系统窃取资讯，提供了有关教区与教延关系，以及教区对香港民主运动立场有关的重要信息，特别是不少天主教成员对北京持反对立场，包括香港教区荣休主教陈日君枢机，“这情况反映，香港未来的宗教自由或日益受到限制，尤其是与支持民主或反对北京立场有关”。

报告称，中共与梵蒂冈关系缓和，被外界视为中方将进一步加强操控在华的地下天主教会，削弱梵蒂冈对中国信众的影响力。同时北京亦会利用黑客窃取其他宗教团体的资讯，包括西藏佛教徒、维吾尔族穆斯林、以及法轮功的海外信徒等，以加强对不同宗教团体的监控和打压，及进行“汉化”（sinicizing）。