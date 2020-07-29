中梵9月會談前 中國黑客被指對梵蒂岡進行網絡攻擊

美國一家跟蹤國家性質網絡攻擊的公司7月29日發表報告指出，經追蹤發現中國黑客近三個月入侵梵蒂岡電腦網絡，疑為竊取有關即將於9 月舉行的中梵會談的信息。此外，被指與中國官方存在聯繫的黑客還入侵了天主教駐香港教區電腦，可能為了竊取有關教區對香港民主運動的立場，以及教區與教延關係有關的訊息。

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根據《紐約時報》和路透社的報導指，發現攻擊活動的是位於美國麻薩諸塞州薩默維爾（Somerville）的一家叫做“記錄未來”(Recorded Future)的公司。根據該公司於周三發布的報告顯示，中國黑客被指在近三個月來入侵梵蒂岡的電腦網絡，意圖在教廷與北京展開敏感談判前竊取信息。梵蒂岡與北京預計將於9月針對中國的主教任命和地下教會地位等問題進行商討。這是更新雙方在2018年簽署的一份臨時協議工作的一部分，該協議對天主教在中國運作的條件進行了修訂。這份大部分細節還不為人所知的協議，旨在為教宗和中國當局能夠在指派中國官方教會負責人方面達成一致奠定基礎。作為協議的一部分，方濟各教宗同意認可由中國政府指派的幾名主教。

報告稱，針對梵蒂岡的行為，是由中國政府支持的黑客組織“紅色三角洲”（RedDelta）進行，今次相信是首次有為中方工作的黑客，被人發現並公開他們直接從梵蒂岡、天主教駐香港教區，以及宗座外方傳教會（Pontifical Institute for Foreign Missions）等的電腦系統，竊取相關資訊。一系列的侵入活動從5月初開始。其中一次攻擊藏在一份文件中，看似梵蒂岡發給駐港考察團代辦哈維爾·科羅納·埃雷拉蒙席(Javier Corona Herrera)的一份真實信件，記錄未來在本周公布的一份報告中。這一攻擊信製作精密，表面上是一封梵蒂岡副國務卿帕拉（Edgar Peña Parra）的官方專屬信件，內容是梵蒂岡國務卿、親中派帕羅林樞機 (Pietro Parolin)，轉達教宗方濟各對一位主教去世表示的哀思。

目前外界仍未知曉該信的內容是否來自真實信件，還是黑客捏造，該信附上的惡意程式，讓黑客入侵梵蒂岡及天主教香港教區的電腦系統。“記錄未來”公司相信，此入侵行動是針對 9 月中梵會談有關。在最近一個意大利電視節目的採訪中，協議的關鍵談判者、大主教克勞迪奧·瑪麗亞·塞利(Claudio Maria Celli)表示，中梵臨時協議按約定將於9月到期，聖座“希望在這一步的基礎上再往前邁進”。而該協議的批評者則譴責梵蒂岡與威權政府打交道，並賦予北京更大的合法性，使其可能對中國1000至1200萬天主教徒的宗教生活產生更大的影響力。

報告提及，美國國際宗教自由事務無任所大使近日對香港國安法地實施表達關注，指可能嚴重破壞香港的宗教自由。報告認為，在香港發生民主運動之際，“紅色三角洲”今次入侵天主教駐香港教區的電腦系統竊取資訊，提供了有關教區與教延關係，以及教區對香港民主運動立場有關的重要信息，特別是不少天主教成員對北京持反對立場，包括香港教區榮休主教陳日君樞機，“這情況反映，香港未來的宗教自由或日益受到限制，尤其是與支持民主或反對北京立場有關”。

報告稱，中共與梵蒂岡關係緩和，被外界視為中方將進一步加強操控在華的地下天主教會，削弱梵蒂岡對中國信眾的影響力。同時北京亦會利用黑客竊取其他宗教團體的資訊，包括西藏佛教徒、維吾爾族穆斯林、以及法輪功的海外信徒等，以加強對不同宗教團體的監控和打壓，及進行“漢化”（sinicizing）。