美共和党参议员担心北京利用TikTok影响美国大选

美国国会数名共和党联邦参议员7月28日向特朗普政府多名内阁成员递上了联名信。他们要求美国行政当局评估抖音国际版TikTok可能干涉即将到来的美国大选的风险。

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这一份联名信由联邦参议员鲁比奥(Marco Rubio)、科顿(Tom Cotton)、克鲁兹（Ted Cruz）等资深参议员提出。他们表示，TikTok对敏感内容进行审查，并提及北京试图操纵社交媒体上的政治讨论。他们在这封写给美国国家情报总监办公室总监约翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）、国土安全局代理局长沃尔夫（Chad Wolf）和联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）的联名信中写道，“我们非常担心(中国共产党)可能利用对TikTok的控制来歪曲或操纵(政治)对话，在美国人民之间搬弄是非，达成其希望的政治结果，”

据悉，字节跳动公司的一位发言人回应称，尽管TikTok并非政治新闻的“首选平台”，但该平台会“积极投入力量以保护我们的App”。字节跳动发言人表示，“TikTok已经采取了严格的打击虚假信息的政策，并且我们不接受政治广告”。该发言人还补充说，该平台的内容审核是由位于美国加州的团队执行的，“并不会受到任何外国政府的影响”。

参与联署的多名参议员则要求收到致信的美政府官员，对北京是否有可能通过TikTok来强化某些政治观点并开展影响活动等问题加以说明。“如果有迹象显示，中共通过TikTok干预大选，根据有关外国干预大选的行政令，字节跳动会受到制裁吗？”议员们问到。值得一提的是，民主党总统候选人拜登的竞选团队成员已在27日被告知，必须从个人和办公用的手机中删除TikTok。这被指是出于对安全和个人隐私的考虑。