美議員提“防止台灣遭侵略法案”：台灣未來必須通過和平方式決定

美國國會共和黨籍聯邦眾議員泰德·約霍（Ted Yoho）7月29日正式提出《防止台灣遭侵略法案》(Taiwan Invasion Prevention Act)，以求明確和強化一旦台灣遭到武裝攻擊時美國對防衛台灣的承諾。他表示，“這一法案向北京畫下紅線，台灣的未來必須通過和平的方式決定。”

廣告 繼續瀏覽後續

約霍曾在17日接受福克斯商業頻道的主持人盧·道布斯(Lou Dobbs)採訪時透露指，“法案將清楚明定，若中國侵犯台灣，將授權美國總統動用武力因應，且設有5年日落條款”。據悉，約霍在本月稍早也曾連署支持由共和黨籍眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）6月30日提出的眾院版《台灣防衛法案》（Taiwan Defense Act）。這項法案最早是由共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）6月10日在參議院提出。眾院版的《台灣防衛法案》要求美國國防部維持足夠能力來擊敗中國對台灣的侵略，並在法案生效後的5年裡針對達到這一目標的進展向國會提出年度報告。

《防止台灣遭侵略法案》則意旨在事前維持美軍阻止北京武力攻台、造成“既成事實”的能力。法案定義的“既成事實”是指中國在美軍有效反應前，利用武力控制台灣，並使美軍相信採取應對行動將非常困難，或得付出高成本。就這一消息，約霍在周三通過推特表示，“今天，我提出了《防止台灣遭侵略法案》，以明確我們與台灣的防禦關係。該法案為中國畫下了明確的紅線，即台灣的未來必須以和平方式決定。”

約霍稱，“台灣不是中國的內部問題。 作為一個充滿活力的民主政體台灣擁有近2400萬人口，是美國的第11大貿易夥伴，也是全球健康安全的主要貢獻者之一，因此台灣的安全與繁榮對美國及世界其他地區都至關重要。”他還表示，美國將與任何支持自由、人權民主的國家站在一起，“如果中國選擇跨越那條界線，那必定會有後果”，

約霍在他的辦公室發表的聲明中說，有鑒於中國在香港、南中國海及中印邊界引發的緊張，這個立法對中國解放軍針對台灣的咄咄逼人行動採取了一些重要步驟。“由於這些挑釁，越來越清楚的是中國共產黨正在快速走向實現它的領土野心，無視於國際社會的譴責或強烈反對。”他續指，“美國原先為避免北京攻擊台灣並鼓勵和平關係而實施的對台政策已經明顯的失敗了，解放軍快速的軍力擴張以及在台灣海峽日漸增加的挑釁，加上中共公然的威脅，他們對台灣的意圖已經非常清楚，美國必須立即行動，為台灣畫設一條中國絕對不能跨越的清楚紅線。”