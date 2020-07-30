美议员提“防止台湾遭侵略法案”：台湾未来必须通过和平方式决定

美国国会共和党籍联邦众议员泰德·约霍（Ted Yoho）7月29日正式提出《防止台湾遭侵略法案》(Taiwan Invasion Prevention Act)，以求明确和强化一旦台湾遭到武装攻击时美国对防卫台湾的承诺。他表示，“这一法案向北京划下红线，台湾的未来必须通过和平的方式决定。”

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约霍曾在17日接受福克斯商业频道的主持人卢·道布斯(Lou Dobbs)采访时透露指，“法案将清楚明定，若中国侵犯台湾，将授权美国总统动用武力因应，且设有5年日落条款”。据悉，约霍在本月稍早也曾连署支持由共和党籍众议员加拉格尔（Mike Gallagher）6月30日提出的众院版《台湾防卫法案》（Taiwan Defense Act）。这项法案最早是由共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）6月10日在参议院提出。众院版的《台湾防卫法案》要求美国国防部维持足够能力来击败中国对台湾的侵略，并在法案生效后的5年里针对达到这一目标的进展向国会提出年度报告。

《防止台湾遭侵略法案》则意旨在事前维持美军阻止北京武力攻台、造成“既成事实”的能力。法案定义的“既成事实”是指中国在美军有效反应前，利用武力控制台湾，并使美军相信采取应对行动将非常困难，或得付出高成本。就这一消息，约霍在周三通过推特表示，“今天，我提出了《防止台湾遭侵略法案》，以明确我们与台湾的防御关系。该法案为中国划下了明确的红线，即台湾的未来必须以和平方式决定。”

约霍称，“台湾不是中国的内部问题。 作为一个充满活力的民主政体台湾拥有近2400万人口，是美国的第11大贸易伙伴，也是全球健康安全的主要贡献者之一，因此台湾的安全与繁荣对美国及世界其他地区都至关重要。”他还表示，美国将与任何支持自由、人权民主的国家站在一起，“如果中国选择跨越那条界线，那必定会有后果”，

约霍在他的办公室发表的声明中说，有鉴于中国在香港、南中国海及中印边界引发的紧张，这个立法对中国解放军针对台湾的咄咄逼人行动采取了一些重要步骤。“由于这些挑衅，越来越清楚的是中国共产党正在快速走向实现它的领土野心，无视于国际社会的谴责或强烈反对。”他续指，“美国原先为避免北京攻击台湾并鼓励和平关系而实施的对台政策已经明显的失败了，解放军快速的军力扩张以及在台湾海峡日渐增加的挑衅，加上中共公然的威胁，他们对台湾的意图已经非常清楚，美国必须立即行动，为台湾划设一条中国绝对不能跨越的清楚红线。”