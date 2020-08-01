大陆派员来港助测毒但港府拒回应如何保私隐

特首林郑月娥13日晚宣布新的防疫措施，但同时不忘将40万港人的DNA透过所谓免费计划“送中”。

香港第三破疫情如脱缰之马，连续10天确诊数字破百，特首林郑月娥束手无策遂救助中央。国务院港澳事务办公室31日公布已应港府请求，决定派遣内地检测人员赴港协助开展大规模筛查；特首林郑月娥亦称，希望中央会照顾香港700多万人的疫苗需要。

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然而，港府却没有交代大陆派人来港是否全民验病毒，亦未回覆如何确保个人资料安全，多名专家及医生认为全民检测需有杜绝边境漏洞、禁足措施、隔离病床及检疫中心等大量配套，否则成本效益不高，变成浪费资源。

香港31日一天增121宗个案，累计已达3272宗。人口是香港三倍的台湾，最新确诊数字是467宗，治愈出院人数是441人，香港抗疫可说是相形见绌。

港澳办31日晚发声明指出，“祖国是香港战胜疫情和一切风险的坚强后盾”。应香港特别行政区政府请求，中央政府已决定派遣大陆检测人员赴港协助开展大规模核酸检测筛查，帮助香港加快建设临时隔离及治疗中心。

林郑月娥表示，港府早前已向中央请求，包括协助港府提升检测能力及治疗设施，中央亦曾公开表达会全力支援香港。她又说，内地研发疫苗有正面发展，希望中央会照顾本港700多万市民的疫苗需要，但政府会同时在国际采购将研发成功的疫苗。

国家卫健委高级别专家组组长钟南山日前曾建议香港应全民筛查，香港昨天向食物及卫生局查询会否推行全民检测、检测是否采取实名制、大陆派什么人员来港、港府如何确保市民个人资料安全、市民可否拒绝检测等，至截稿前没回覆。

港府拒绝对私隐问题拒绝回应传媒查询，但行政会议成员汤家骅却为大陆和港府当局背书，他告诉明报，大陆检测人员主要负责技术事宜，旨在协助香港开展大规模检测，目的并非收集及储存港人生物辨识资料。他称任何人来港都要受到香港法律规管，包括私隐条例，对于有声音称中央派员收集港人私隐，他认为是无稽之谈。

据了解，政府专家讨论时，曾有人提出全民检测不可行，因本港不似大陆可禁足，已检验的人到处走，验完仍有感染风险，结果成本效益不高。

另有不愿具名报道的专家告诉明报，全民筛查需有配套跟进，“验到有大批人（确诊），卫生防护中心做不做到追踪？我们又无火神山、小汤山，只有拜山，验完的人要有地方放”。他又称，本来有骏洋邨这个高容量检疫中心，辛苦争取回来，却失策地轻易交回，全民检测衍生的密切接触者不知可放哪里。他认为，早在第三波爆发初期在东九龙大规模检测，料有助控疫，但现已各区爆发，现在才开始检测只能追落后，操作上也难处理，难要求全港700万人如大陆人般乖乖排队等检测。

港大感染及传染病中心总监何栢良在电台节目称，全民检测是其中一个可考虑方案，但没配套或有大漏洞不修补，“全民检测变成浪费资源的措施”。他称全民检测条件包括同时处理其他风险，以及预备实施“禁足令”或非紧急营运暂停一两周。他解释，目前社区中最大风险包括边境漏洞未完全修补，质疑为何仍有30多类人入境获豁免检测。