英国议会跨党派小组发布报告：要求制裁林郑等港府官员

英国议会“跨党派议会香港小组”（All-Party Parliamentary Group Hong Kong）8月4日发表报告指，自去年香港爆发反修例示威运动以来，港警存有违反国际法和《中英联合声明》的行为。这13名英议会小组成员呼吁，英国政府应对允许使用过度警察暴力，包括且不限于特首林郑月娥和警务处处长（邓炳强）的相关责任人紧急采取《马格尼茨基法案》式的制裁。

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英国议会“跨党派议会香港小组”的成员由13名来自英国不同党派，上下议院的议员们组成。今年3月，该小组展开调查，旨在探讨香港警队的行为，与国际人道法及原则、国际人权法及《中英联合声明》所订立的标准和要求是否有抵触。小组成员收集了1,000份证据，并邀请10名主要证人出席听证会，当中包括医护人员、记者、人道主义工作者、学者和前警员等。

经过了5个月的调查分析后，该小组在周二发表了一份长达80页的报告。报告题为，“香港人道救援人员安全空间的缩小”。报告指，小组考量证据后认为，自去年香港爆发反修例示威后，“人道救援工作者受到的恐吓、骚扰、威胁和肢体暴力及逮捕，远差于国际人道法及原则、国际人权法及《中英联合声明》所能接受的对待”。该报告还提到，在调查进行期间，北京强行实施《香港国安法》，而在《国安法》下，所有证人参与此调查已可构成刑事罪行。

报告还提到，所述警员违反《中英联合声明》中第3条第5款，即保障港人的权利和自由的标准和要求。报告建议，英国政府应紧急制裁港府相关责任官员，包括行政长官林郑月娥和警务处处长，亦建议给予港人的保护和英国国民（海外）护照（BNO）特别的移民政策。报告写道，“英国应紧急对允许过度警察暴力行为的相关责任人实施马格尼茨基式地制裁……包括但不限于行政长官林郑月娥和警务处处长”。

据悉，英国议会跨党派香港小组于2019年11月5日成立，目的为推进香港的民主和法治、捍卫香港人权、就香港时局交流相关资讯，并拓展港英两地民众关系。小组中包括英国上议院议员奥尔顿勋爵（Lord Alton of Liverpool），他曾去信英国安格里亚鲁斯金大学，要求剥夺出现在“元朗白衣人事件”现场的建制派议员何君尧在该校的名誉博士学位，并以国际观察员的身份见证了去年的香港区议会选举。