美国笔会发表报告揭露好莱坞如何在北京影响下自我审查

美国好莱坞经常以道德高地自居，不乏知名影人通过这一平台对美国国内针砭时弊。好莱坞积极参与政治和社会话题的讨论也备受舆论赞誉，但与此同时越来越多的声音则批评他们仅敢于在自由世界中声张正义，与此同时却向外国的强权和人权迫害进行妥协和勾兑。美国笔会（PEN America）在8月5日发表的长达94页的报告中揭示了，在中国官方的阴影下，好莱坞如何受到影响并进行自我审查的问题。

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美国笔会在这一题为“好莱坞制造，被北京审查”的报告前言中写道，“这份报告研究了北京的审查员如何侵袭和影响好莱坞以及全球的电影业。 故事塑造了人们的思维方式，好莱坞讲述的故事受到数十亿人的观看。 作为致力于庆祝开放文化和艺术表达的反审查组织，美国笔会试图了解世界上最使用审查的政权之一，如何将其影响力扩展到美国电影制作的全球核心，从而塑造出也许是世界上最有影响力的艺术和文化媒介。”

报告通过调查走访好莱坞从业人士发现，在过去的十年中，美国的影视业逐渐受到中国当局言论审查的影响。好莱坞的各大制片商和一线导演也都越来越多的对影片的选角、故事、对白、背景等一系列因素进行自我审核，“以免招致中国官员的不满”。

报告的主要撰写人，詹姆斯•塔格尔（James Tager）在受访时表示，“中国共产党正在逐步塑造全球观众”。他说，“尽管我们都充分意识到中国政府对自己境内的异议、独立思想和创造力所采取的严格控制措施，但在庞大的经济刺激措施的推动下，中国审查制度的长臂也深入到好莱坞，塑造观念、灌输敏感性，并重塑了可以及不可以被呈现的内容界限。”

通过数十次的采访和案例研究，报告解释了在电影获准进入利润丰厚的中国市场前，其所遭受的许多的改变。这里的例子包括涉及 LGBT的内容已从电影《波希米亚狂想曲》、《星际迷航3：超越星辰》、《异形》等作品中删除。而影片中包含中国人被杀的场景则从《007：大破天幕杀机》和《碟中谍3》等影片中删除。另在由漫画改编的漫威电影《奇异博士》中，漫画中的藏人角色“古一”被改写成凯尔特人，由白人女演员出演。据称，编剧是为避免“疏远十亿人”的风险而做出的决定。类似的例子还远远不止这些。

对此，南加州大学政治学和国际关系学教授斯坦利·罗森（Stanley Rosen）在报告中指出，“（中国）政府将关注任何与中国有关的内容。 不要以为如果你做的电影不是为了中国市场，而是一部面向小众的独立电影，就以为中方对此不会注意到，也不会伤害你的作品。 它会的。”该报告则建议，好莱坞电影厂商们应承诺公开共享有关政府监管机构，对其电影的所有审查要求的信息。2019年，美国电影在中国共创造了超过26亿美元的票房，这则超过了美国的本土市场。

面对北京方面的压力，针对好莱坞进行的被迫和自我审查问题，多年来一直促进藏人事业的男影星，理查德·基尔（Richard Gere）今年6月在美国参议院出席听证会时发出警告，强调让北京控制电影内容的危险。 他说，“中国的审查制度与美国电影制片厂进入中国市场的渴望相结合，可以导致形成一种自我审查制度，并忽视伟大的美国电影曾经解决的社会问题。”

这一问题在近期也被特朗普政府的高官在发表涉华演讲中多次提及。美国司法部长巴尔便在7月16日的讲话中提到，“电影业向中共屈服是一个耳熟能详的故事。在过去的二十年中，中国成为全球最大的票房。中共长期以来一直严格控制进入这个有利可图的市场的渠道，包括对美国电影实行配额制以及严格的审查制度，而配额制的实施违反了中国加入世界贸易组织的义务。好莱坞越来越多地依靠中国的资金来筹集资金。 2018年，与中国投资者合作的电影占美国票房收入的20％，而五年前仅为3％。”

巴尔并警告称，“但从长远来看，与其它中国的产业一样，中华人民共和国更感兴趣的不是与好莱坞合作，而是收买利用好莱坞，而且最终用国产电影取而代之。为了实现这个目标，中共一直遵循其通常的作法。通过对美国电影设置配额，中共向好莱坞电影制片厂施压，要求它们与中国公司组建合资企业，然后中国公司可以获取美国的技术和专长。正如一位中国电影高管最近所说的那样，‘我们所学的一切都源于好莱坞。’ 值得注意的是，2019年，中国票房最高的十部电影中有八部是在中国制作的。”