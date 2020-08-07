蓬佩奥：不会放任中共残酷压迫港人 制裁传出清楚信息

美国财政部8月7日宣布对香港特首林郑月娥、中国国务院港澳办主任夏宝龙和香港中联办主任骆惠宁等11名中港官员实施制裁。他们被指参与实施政策侵害香港自治。对此，美国国务卿蓬佩奥通过推特表示，“当香港人民在中国共产党或其帮手的手中遭受残酷地压迫时，我们不会袖手旁观。”

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根据美国财政部公布的信息显示，今次就香港问题受到美方制裁的11名中港官员包括港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明、中联办主任骆惠宁、国安公署署长郑雁雄、特首林郑月娥、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、政制及内地事务局局长曾国卫、警务处处长邓炳强、前警务处处长卢伟聪和国安委秘书长陈国基。今年 7 月香港国安法实施后，美国总统特朗普已签署行政命令，提出将为此制裁多名中港官员，这也是华盛顿就香港问题宣布的首批制裁。美国财政部并在声明中分别列出了11名受制裁官员各自参与的相关行为和简介。此外，名单还列出了被制裁官员的出生日期、身分证号码及住址，部分官员的护照号码亦包括在内。

根据美方制裁，被制裁的中港高官在美资产，无论直接或间接持有，只要超过一半权益，就会被冻结，以及需向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC ）申报。除非美国当局许可，否则任何当地机构均不可与被制裁人士有业务往来，或向对方提供资金、货品或服务。声明指，近日实施的香港国安法容许中国国安无后果地在港执法，强迫学校进行“国安教育”，损害法治，及审查任何所谓对中国不友好的人士。美方称，香港国安法不单损害香港自治，更侵蚀香港人的权利。声明提出，“今天受到制裁的11名个人已实施直接旨在限制（香港）言论自由、集会自由以及民主进程的政策，并因此对香港自治的恶化负有责任”。财政部长姆努钦还表示，美国与香港人同在，“我们会用善用不同工具及手段，对付损害香港自治的人。”

同样就这一消息，蓬佩奥在推特上写道，“今天，美国制裁了11名对侵蚀香港自治负有责任的个人。”他写道，“当香港人民在中国共产党或其帮手的手中遭受残酷地压迫时，我们不会袖手旁观。”蓬佩奥还在美国国务院发布的声明中指出，中共已经清楚表明，香港永远不会再享有北京允诺香港人民和英国的50年高度自治。对此，特朗普也清楚表示，美国会把香港视为“一国一制”，也会对捣碎香港人民自由的人士采取行动。

蓬佩奥提出，林郑月娥、郑若骅、曾国卫、郑雁雄、陈国基、李家超与邓炳强等人遭受制裁，是由于他们涉及依据香港国安法胁迫、逮捕、拘禁与囚禁民众，以及他们在国安法制定与实施中扮演的角色。他强调称，“国安法号称是为了‘捍卫’香港安全，但事实上是中共压迫工具。”另对夏宝龙、张晓明和骆惠宁，蓬佩奥称，他们所担任首长或任职的单位，涉及威胁香港和平、安全、稳定或自治的行为及政策；卢伟聪则是因为当下或先前任职机构从事香港相关言论审查工作而名列制裁名单。

蓬佩奥称，美方今天行动传达清楚信息，即香港当局的作为令人无法接受，且违反中共对“一国两制”和经联合国注册的《中英联合声明》下的承诺。他最后重申，“美国与香港人民站在一起。”值得一提的是，美国驻港澳总领事馆还于稍早发表了关于香港国安法对言论自由产生“寒蝉效应”的声明。这是美领馆首次公开对国安法置评。声明并对美国外交官与香港各界人士的接触被抹黑为“勾结”进行反击，称这反而证明香港国安法与安全无关，而是要让民主派人士噤声，威胁言论自由。

声明表示，派往美国驻港澳总领事馆的外交官会跟包括建制派、反对派，以及来自香港社会各阶层的人士会面。这些会面既不秘密，也不神秘。外交官的工作是了解东道主，帮助他们了解美国。为做到这一点，美方外交官会见了尽可能广泛的对话者。对此，港府发言人回应提出，强烈不满及反对，并认为美方是“双重标准”，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。