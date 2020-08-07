蓬佩奧：不會放任中共殘酷壓迫港人 制裁傳出清楚信息

美國財政部8月7日宣布對香港特首林鄭月娥、中國國務院港澳辦主任夏寶龍和香港中聯辦主任駱惠寧等11名中港官員實施制裁。他們被指參與實施政策侵害香港自治。對此，美國國務卿蓬佩奧通過推特表示，“當香港人民在中國共產黨或其幫手的手中遭受殘酷地壓迫時，我們不會袖手旁觀。”

廣告 繼續瀏覽後續

根據美國財政部公布的信息顯示，今次就香港問題受到美方制裁的11名中港官員包括港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄、特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰和國安委秘書長陳國基。今年 7 月香港國安法實施後，美國總統特朗普已簽署行政命令，提出將為此制裁多名中港官員，這也是華盛頓就香港問題宣布的首批制裁。美國財政部並在聲明中分別列出了11名受制裁官員各自參與的相關行為和簡介。此外，名單還列出了被制裁官員的出生日期、身分證號碼及住址，部分官員的護照號碼亦包括在內。

根據美方制裁，被制裁的中港高官在美資產，無論直接或間接持有，只要超過一半權益，就會被凍結，以及需向美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC ）申報。除非美國當局許可，否則任何當地機構均不可與被制裁人士有業務往來，或向對方提供資金、貨品或服務。聲明指，近日實施的香港國安法容許中國國安無後果地在港執法，強迫學校進行“國安教育”，損害法治，及審查任何所謂對中國不友好的人士。美方稱，香港國安法不單損害香港自治，更侵蝕香港人的權利。聲明提出，“今天受到制裁的11名個人已實施直接旨在限制（香港）言論自由、集會自由以及民主進程的政策，並因此對香港自治的惡化負有責任”。財政部長姆努欽還表示，美國與香港人同在，“我們會用善用不同工具及手段，對付損害香港自治的人。”

同樣就這一消息，蓬佩奧在推特上寫道，“今天，美國制裁了11名對侵蝕香港自治負有責任的個人。”他強調，“當香港人民在中國共產黨或其幫手的手中遭受殘酷地壓迫時，我們不會袖手旁觀。”蓬佩奧還在美國國務院發布的聲明中指出，中共已經清楚表明，香港永遠不會再享有北京允諾香港人民和英國的50年高度自治。對此，特朗普也清楚表示，美國會把香港視為“一國一制”，也會對搗碎香港人民自由的人士採取行動。

蓬佩奧提出，林鄭月娥、鄭若驊、曾國衛、鄭雁雄、陳國基、李家超與鄧炳強等人遭受制裁，是由於他們涉及依據香港國安法脅迫、逮捕、拘禁與囚禁民眾，以及他們在國安法制定與實施中扮演的角色。他強調稱，“國安法號稱是為了‘捍衛’香港安全，但事實上是中共壓迫工具。”另對夏寶龍、張曉明和駱惠寧，蓬佩奧稱，他們所擔任首長或任職的單位，涉及威脅香港和平、安全、穩定或自治的行為及政策；盧偉聰則是因為當下或先前任職機構從事香港相關言論審查工作而名列制裁名單。

蓬佩奧稱，美方今天行動傳達清楚信息，即香港當局的作為令人無法接受，且違反中共對“一國兩制”和經聯合國註冊的《中英聯合聲明》下的承諾。他最後重申，“美國與香港人民站在一起。”值得一提的是，美國駐港澳總領事館還於稍早發表了關於香港國安法對言論自由產生“寒蟬效應”的聲明。這是美領館首次公開對國安法置評。聲明並對美國外交官與香港各界人士的接觸被抹黑為“勾結”進行反擊，稱這反而證明香港國安法與安全無關，而是要讓民主派人士噤聲，威脅言論自由。

聲明表示，派往美國駐港澳總領事館的外交官會跟包括建制派、反對派，以及來自香港社會各階層的人士會面。這些會面既不秘密，也不神秘。外交官的工作是了解東道主，幫助他們了解美國。為做到這一點，美方外交官會見了儘可能廣泛的對話者。對此，港府發言人回應提出，強烈不滿及反對，並認為美方是“雙重標準”，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。