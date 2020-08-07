默克尔计划和习近平举行欧中视频峰会

据《南德意志报》报道，德国总理默克尔计划与中国国家主席习近平举行欧盟视频峰会。让欧盟对北京的立场更为统一，这是德国担任欧盟理事会主席国的目标。通过九月中旬的高级别视频会议，对中国的压力将增加。

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在德国担任欧盟理事会主席国期间，为了实现促进欧盟成员国对华统一政策的目标，默克尔总理期望九月中旬与中国国家主席习近平举行视频会议。根据南德意志报的消息，除了默克尔和习近平，欧盟委员会主席和理事会主席冯德莱恩和查尔斯米歇尔都将参加视频会议，以展示欧洲的统一。会议圈子还可以扩大，比如法国总统马克龙也可以参加。

欧盟理事会主席米歇尔计划九月底举行一个特别峰会，以便和成员国国家和政府首脑讨论包括与中国和土耳其的外交政策问题。

默克尔在2020年1月圈定的两个主要目标是：与北京达成对欧洲经济关系至关重要的投资保护协议，在气候保护方面取得进展。在布鲁塞尔和北京于七月底进行了最后一轮谈判后，中方谈判代表刘鹤为在年底前达成协议做了广告。欧盟坚持要为其公司得到更好的市场准入。

自2019年3月以来，中国不仅被视为是欧盟的伙伴，而且被视为是竞争对手和“系统竞争对手”。欧盟27成员国面临的挑战是：一方面要更加自信地坚持维护其与重要贸易伙伴中国的利益，另一方面不要过分陷入中美日益恶化的冲突中。

最近，欧洲对北京的批评越来越多。欧盟否定了香港国安法，但也拒绝对中国进行经济制裁。