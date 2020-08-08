美国对中港官员的制裁真的“毫无意义”仅值100美元吗？

美国财政部8月7日宣布就香港自治在近期受到的侵蚀和破坏，向特首林郑月娥、中国国务院港澳办主任夏宝龙和香港中联办主任骆惠宁等11名中港官员实施制裁。作为美方制裁的首要对象，林郑月娥周六通过脸书回应指，她的访美签证有效期到 2026 年，并称“既然本人并不向往到这个国家，看来也可主动注销了。”此外，同样位列制裁名单的骆惠宁亦表示，“自己在国外没有一分钱”，并调侃称，“我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其冻结之用”。美国此次针对香港问题首度提出对中港高官进行制裁实为少见，那么美方宣布的制裁措施真的就只值100美元吗？

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美国国务卿蓬佩奥在周五通过推特表示，“今天，美国制裁了11名对侵蚀香港自治负有责任的个人。”他强调，“当香港人民在中国共产党或其帮手的手中遭受残酷地压迫时，我们不会袖手旁观。”蓬佩奥还在美国国务院发布的声明中指出，中共已经清楚表明，香港永远不会再享有北京允诺香港人民和英国的50年高度自治。对此，特朗普总统也清楚表示，美国会把香港视为“一国一制”，也会对捣碎香港人民自由的人士采取行动。

根据美国财政部宣布的制裁措施，被制裁的中港高官在美资产，无论直接或间接持有，只要超过一半权益，就会被冻结，以及需向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC ）申报。除非美国当局许可，否则任何当地机构均不可与被制裁人士有业务往来，或向对方提供资金、货品或服务。此外，美方公布的11名受制裁官员名单还列出了他们的出生日期、身分证号码及住址，部分官员的护照号码亦包括在内。

对于美方采取的这一行动，正如上文所提到，除了自称将主动注销美国签证之外，林郑月娥亦通过脸书回应质疑，美国入境部门将个人资料转交财政部，“有否违反人权的保障，值得商榷”。她还嘲讽美国当局连她的个人资料都搞错。值得一提的是，不少与林郑一起遭受制裁的官员纷纷表现出不懈的态度。例如保安局局长李家超就反驳指，美国本身亦有大量维护国家安全的法律，却以香港国安法作借口，反映其双重标准和虚伪；政制及内地事务局局长曾国卫则称，他对制裁感到“不痛不痒”，又谴责美国“起底”和公开个人资料。

曾国卫告诉媒体称，美国的“所谓制裁”，“简直是自欺欺人，对我而言不痛不痒、毫无影响、毫无意义。”他续称，“我们是不会被他们吓到的，反而更令我们坚信现在所做的一切是正确的。”此外，同样被制裁的律政司司长郑若骅亦形容此为“徒劳无功”，扬言“与祖国和全国人民相比，我的个人利益毫不重要”。值得一提的是，先前有当地媒体报道，郑若骅和丈夫潘乐陶被指持有香港安乐工程63.48%股份。翻查安乐工程年报，该公司在今年3月31日完成收购美国纽约市升降机公司TEI Group的51%股份，涉资约2.78亿元。据称相信安乐工程已合资格成为受美方制裁的公司。

此外，警务处前处长卢伟聪则批评美国政府蛮不讲理，表示对不公平的制裁极度遗憾和愤慨，扬言会坚定支持落实港区国家安全法。他的继任，邓炳强也回应称，“维护国家及香港的安全是我的责任和荣誉，外国对我的制裁，对我来说毫无意义，我会继续专心做好维护国家及香港安全的工作”。分析人士指出，尽管上述提到的中港官员中不少纷纷表示，自己外海或美国没有资产，但由于特朗普早在7月就签署了相关的行政命令，如若当事人或家属在美国存在资金等可流动物也有时间可以转移。

那么华盛顿采取的制裁措施真的像这些官员所说的那样“毫无意义”吗？对此，流亡在英国的香港立法会前议员罗冠聪表示，在理解制裁的效力以后，绝不是林郑一句“我在美国没有资产”就能轻轻带过。他在脸书上发表的分析看法是，被制裁官员所受到影响是灾难性的，轻则所有在银行的资产被冻结，重则完全没有金融、专业机关为其服务，且制裁力度都还有很大的上升空间。他称，现在中美紧张关系一再升级，未来势必有更多制裁名单释出，罗冠聪警告称，“今轮有幸逃过一劫的高官黑警要提心吊胆了”。他在文章中并着重强调特朗普在上个月签署的《香港自治法》。该法律要求对为相关被制裁人士提供服务的金融机构进行限制。他谈到，“在美元霸权底下，中共无反枱和对等报复的能力。”

罗冠聪认为，“其实制裁最有效的地方，是美国政府拥有极大的酌情权，从而令个人、企业、交易伙伴在这个相对含糊且风险极大的状况下，选择避险而拒绝向被制裁人士提供服务。”此外，身在香港的黄之锋也于周六通过脸书介绍指，多名港府高官的家人均有外国国籍，其中包括此次遭受美国制裁的林郑月娥、李家超，他们各自的配偶和儿子均为英国国旗，郑若骅的丈夫是加拿大籍。此外，他还介绍指，未遭制裁的财政司司长陈茂波的妻子和两名儿女亦是英国籍，环境局局长黄锦星的妻子是为加拿大籍。至于教育局局长杨润雄，其子女均是在澳洲留学等。

黄之锋还建议称，“作为龙的传人，为何家人要持有外国国籍？身为五千年来的中华儿女，怎能容让西方列强欺负我们？既然香港特区官员反对制裁，现在就要抛售所有海外物业，家属也应立即放弃外国国籍，不能容让八国联军有借口批评我们，大伙儿们回大湾区养老就最好了。”他续称， “反制西方制裁的第一步，就是抛售海外物业及安排家人放弃外国籍，那个官员不愿意，就是不效忠国家，向外国示好的表现！”事实上，英国末代港督彭定康近期就香港国安法一事在接受采访时就曾提出，“他们做的都是，在这一可怕的事情上签名，镇压香港的自由，自己却深知一旦事情向坏的方向发展，他们有他国护照可以出走离港，而大多数港人则不具备（这样的条件）”。

另在华盛顿方面，蓬佩奥周六在推特上写道，“全世界都看到中共如何收紧对人民的控制，包括拘捕香港的民主派抗争者，以及在新疆打压穆斯林少数群体。”他警告称，“（制裁行动）这些将不是一锤子买卖（These actions aren't one-offs）。”此外，正如罗冠聪所提到，是否会有其他的西方国家效仿美国对相关的中港官员进行制裁。对此，多名英国议会议员相继通过推特表示，英政府应效仿华盛顿对林郑月娥等官员加以制裁。例如，英国保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers）就通过推特对美方的行动表示欢迎。他还提出，“英国亦应引用马格尼茨基式制裁”。《马格尼茨基法案》最先是美国国会在2012年通过，后于2016年将法案覆盖范围扩展至全球，任何人因捍卫宗教、言论、集会自由等而遭政府迫害，美国总统可制裁有关国家。英国等多国其后都推出效仿《马格尼茨基法案》的法案或修正案，以制裁侵犯人权的人士。