奥布莱恩：中国黑客瞄准美国选举基础设施 显示北京干预企图

美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）周日表示，与中国政府有关联的黑客已将攻击目标瞄准美国选举基础设施，此举显示中国采取更积极行动想干预美国2020年总统大选。

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据路透社报道，美国国家安全顾问奥布莱恩在CBS的《面对全国》节目中称：“他们希望看到（特朗普）总统输掉...与俄罗斯和伊朗一样，中国对我们的选举基础设施、网站等目标实施网络攻击和网路钓鱼等行为。”

上周五，美国国家情报总监办公室（ODNI）发表声明，指控中国“一直谋求扩大其影响力”，以及俄罗斯已试图对美民主党总统候选人拜登搞破坏；却未明确指控中国意图针对美国选举相关系统发动黑客攻击。

此外，ODNI已表示，在11月总统选举前，“对手”寻求侵入美国政治候选人的私人通信，渗透进美国大选体系；又提到，中国更希望美国总统特朗普不再连任。

路透社评道，奥布莱恩的评论似乎比ODNI的声明更进一步。

中国一贯否认美国政府指控其侵入美国企业、政界人士或政府机构的行为。4月时任中国外交部发言人的耿爽称，美国总统选举是其内部事务，中方无意干预。

奥布莱恩指称，美国看到有黑客试图侵入全国各地国务卿办公室的网站。这些办公室负责管理地区层面的选举活动并收集美国人的信息。

他说：“这很令人担忧，而且不仅仅是俄罗斯，任何试图干预我们的自由公平选举的国家都将面临严重后果。”

白宫国家安全委员会（NSC）暂时没有回应路透社置评请求。ODNI则拒绝置评或澄清奥布莱恩的评论是否与他们自己的表态相矛盾。

先前，美国情报机构的多次审查结论已xuan称，俄罗斯曾采取行动支持特朗普2016年胜选，降低他的竞争对手希拉里当选的可能性。