路透社：美国为封杀TikTok或禁止应用商店和广告商与其合作

拥有10亿用户的中国TikTok应用程序在美国总统特朗普颁布激进措施后威胁要采取法律行动。L'application chinoise TikTok, qui compte un milliard d'utilisateurs, menace d'engager des poursuites judiciaires après les mesures radicales décrétées par le président américain Donald Trump.

就在外界猜测美国会如何封杀TikTok之际，路透社独家消息称，据看到的一份白宫文件，美国总统特朗普有关封禁中国TikTok的行政令，可能禁止美国的应用商店提供这款颇受欢迎的短视频应用，并规定在其平台上做广告亦为非法。此外，华尔街日报报道说，TikTok曾使用谷歌禁止的做法追踪用户数据。

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特朗普上周签署的行政令要求，如果TikTok的母公司字节跳动没有在45日内达成剥离协议，将禁止与TikTok有关的任何交易。政令没有具体说明封禁的范围，只是称美国商务部将在45天期限结束时确定哪些交易在被禁之列。

据路透社最新消息称，这份上周散发给支持者的白宫文件，提供出了解特朗普政府思路的线索。该文件显示出美国政府正在考虑阻挠TikTok运营和资金的主要业务，因担心其处理的个人信息安全。

文件称：“被禁止的交易可能包括，例如应用商店提供TikTok应用的协议...在TikTok上购买广告空间，接受下载TikTok应用的服务条款。”

一位消息人士确认了这份白宫文件的真实性。TikTok未立即回复置评请求。

一些科技行业专家表示，禁止TikTok在苹果和的应用程序商店上架，可能会严重破坏其增长。美国国际战略研究中心的网络安全专家James Lewis说：“这将扼杀TikTok的美国业务，如果他们想要成长，这些规定是一道巨大的障碍。” 但他补充，美国政府可能无法阻止美国人从外国网站下载TikTok。

苹果和谷歌母公司Alphabet没有立即回应置评请求。

路透社又提到，据看到的白宫文件，不清楚美国是否会对微信进行类似的打击。特朗普上周颁布行政令，除了TikTok外，45天后也将禁止受美国司法管辖的任何人或企业与微信所有者与腾讯控股进行任何交易。

字节跳动先前表示，对美国禁令“非常震惊”，若不能获公正对待，将诉诸美国法院。TikTok在美国有1亿活跃用户，尤其受青少年的欢迎。

此外，据《华尔街日报》分析发现，TikTok避开了谷歌Android操作系统的一项隐私保护原则，从数百万部移动设备上收集了唯一识别码，这些数据让该应用程序可在未让用户有退出选择的情况下在线追踪用户。

手机安全专家揭露，TikTok通过一层不同寻常的额外加密来隐藏了这一做法，该做法似乎违反了谷歌限制应用程序追踪用户的政策，而且并未向TikTok用户披露。《华尔街日报》的测试也显示，TikTok已于去年11月停止这种做法。

该报指出，在发现上述做法之际，TikTok的北京母公司字节跳动正面临来自白宫的压力，白宫担心该应用程序收集的数据将被用来帮助中国政府追踪美国政府雇员或合同工。

TikTok则表示该公司不会与中国政府共享数据，且若被要求共享也不会提供。并不断重申，美国用户的数据安全存储在美国和新加坡，没有与中国政府共享用户数据。