希腊请欧盟召开紧急会议面对土耳其

雅典呼吁欧盟就希腊与土耳其在东地中海域出现的矛盾召开紧急会议。

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据本台RFI法广记者Joël周三（2020年8月12日）发自雅典的报道，如同七月底时那样，土耳其地震勘测船Oruç Reis号在军舰护航下现已重返地中海东部的希腊水域作业，引发雅典的不安与愤怒。

这艘土耳其勘探船重返这一海域作业的目标是为了寻找海底天然气。那里发现了碳氢化合物，尤其是在塞浦路斯沿海，在最近几年引发这一区域里多个邻国的垂涎。

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自2019年11月以来，在土耳其与利比亚签署了两国海域划界协议以后，雅典和安卡拉之间再次出现关系紧张。土耳其与利比亚之间达成海域划界协议，有助于安卡拉对东地中海水域主权诉求的合法化。

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希腊与埃及在上周签署了另一项海域划界协议，对土耳其再次出动其船只勘探天然气造成麻烦。总之，土耳其的做法影响到近一个世纪前，第一次世界大战后签署的洛桑条约（Traité de Lausanne）。安卡拉如今似乎觉得其边境受到了局限。

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