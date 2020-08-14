特朗普提到有关哈里斯竞选副总统资格的“合法性”说法

美国总统特朗普周四（8月13号）在记者会上提到对拜登竞选搭档哈里斯担任副总统候选人的合法性的问题。

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美国民主党总统候选人拜登8月11号宣布，加州联邦参议员卡玛拉 哈里斯成为他的竞选搭档后，哈里斯也成为美国历史上首位被提名的非裔及亚裔副总统候选人后。也迅速成为聚光灯下的焦点人物。

在他宣布前一天，美国媒体《新闻周刊》（Newsweek）刊登了一篇由保守派律师约翰·C·伊斯特曼（John C.Eastman）撰写的文章，他在文中质疑了哈里斯担任副总统候选人的正当性和合法性。

特朗普13号在记者招待会上被问及网上流传的这个消息时指出，他听到了哈里斯不具备担任副总统资格合法性条件的说法。特朗普说自己不清楚这个说法是否准确，但他说提出这个说法的律师非常优秀。特朗普说，他认为民主党在选哈里斯出来竞选副总统之前应该还是做了一番调查的。特朗普对记者强调，事情很严肃……有人说她不符合条件的原因是她不在美国出生。

法新社今天的报道在转述了特朗普上述讲话后指出，伊斯特曼指出的是，哈里斯出生在美国，但她的父母当时不具备美国永久居民身份。伊斯特曼是来自查普曼大学的法学教授。

报道指出， 现年55岁的哈里斯1964年出生在美国加州的奥克兰市，他的父亲来自牙买加，母亲则来自印度。她曾任加州总检察长和旧金山地区检察官。

而根据美国宪法，所有在美国出生，35岁以上的公民都具有竞选美国总统和副总统的资格。

法新社报道指出，特朗普之前也曾支持过有关奥巴马没有出生在美国的阴谋论，但他在2016年总统竞选结束后承认了奥巴马出生在美国这个事实。

报道引述美国宪法专家欧文·切梅林斯基（ErwinChemerinsky）接受哥伦比亚广播公司采访时所言，有关哈里斯女士的说法是“一个非常愚蠢的论点”。