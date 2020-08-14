特朗普提到有關哈里斯競選副總統資格的“合法性”說法

美國總統特朗普周四（8月13號）在記者會上提到對拜登競選搭檔哈里斯擔任副總統候選人的合法性的問題。

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美國民主黨總統候選人拜登8月11號宣布，加州聯邦參議員卡瑪拉 哈里斯成為他的競選搭檔後，哈里斯也成為美國歷史上首位被提名的非裔及亞裔副總統候選人後。也迅速成為聚光燈下的焦點人物。

在他宣布前一天，美國媒體《新聞周刊》（Newsweek）刊登了一篇由保守派律師約翰·C·伊斯特曼（John C.Eastman）撰寫的文章，他在文中質疑了哈里斯擔任副總統候選人的正當性和合法性。

特朗普13號在記者招待會上被問及網上流傳的這個消息時指出，他聽到了哈里斯不具備擔任副總統資格合法性條件的說法。特朗普說自己不清楚這個說法是否準確，但他說提出這個說法的律師非常優秀。特朗普說，他認為民主黨在選哈里斯出來競選副總統之前應該還是做了一番調查的。特朗普對記者強調，事情很嚴肅……有人說她不符合條件的原因是她不在美國出生。

法新社今天的報道在轉述了特朗普上述講話後指出，伊斯特曼指出的是，哈里斯出生在美國，但她的父母當時不具備美國永久居民身份。伊斯特曼是來自查普曼大學的法學教授。

報道指出， 現年55歲的哈里斯1964年出生在美國加州的奧克蘭市，他的父親來自牙買加，母親則來自印度。她曾任加州總檢察長和舊金山地區檢察官。

而根據美國憲法，所有在美國出生，35歲以上的公民都具有競選美國總統和副總統的資格。

法新社報道指出，特朗普之前也曾支持過有關奧巴馬沒有出生在美國的陰謀論，但他在2016年總統競選結束後承認了奧巴馬出生在美國這個事實。

報道引述美國憲法專家歐文·切梅林斯基（ErwinChemerinsky）接受哥倫比亞廣播公司採訪時所言，有關哈里斯女士的說法是“一個非常愚蠢的論點”。