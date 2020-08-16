北约和欧盟面对普京如不坚定 白俄局势将演变成乌克兰危机2.0

连日来备受到国际社会广泛关注的白俄罗斯总统大选，及大选后该国民众反对连任六届总统的卢卡申科政权的抗议浪潮在周末继续发酵。周日当天，不但有据称超过10万逾名白俄罗斯民众在这一人口仅9百多万的国家首都明斯克上街，要求卢卡申科下台。另一值得关注的是，克林姆林宫称，俄罗斯总统普京近日与卢卡申科通话，并表态称，俄方随时准备在必要时提供军事帮助。

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尽管白俄罗斯民众在光复自由民主及对拥有一个更好的生活的感召下，越来越敢于表达出，要赶走被称为“欧洲最后的独裁者”卢卡申科政权，以寻求国家发生实质性改变的心声。但与此同时，如若普京决意支持卢卡申科，二人并不惜动用白俄国内或俄方武力镇压示威，白俄罗斯的公民觉醒之火或将再一次被扑灭。显然，白俄罗斯的局势当下进入了白热化的阶段。8月16日当天，成千上万的市民组成人潮参与了反对派发起的“自由大游行”示威活动，以抗议自1994年就掌握国家大权并一直当政至今的卢卡申科通过选举舞弊再度连任总统一职。

人群中，前来参加示威的尤里-桑科（Yuri Sanko）称，“白俄罗斯人从未如此团结过。这是一场自由的盛宴”。这位天主教神父是做完周日弥撒，加入这场大规模集会的。一位不愿透露姓名的65岁的男子亦坦言称，“我等了30年，让白俄罗斯获得自由。我们将把这个政权的刽子手赶走。”值得一提的是，参与这一盛大游行活动的示威者大多身穿白色衣装，手持鲜花和气球。他们在行进、聚集和呼喊口号的途中并挥舞着存在于一战期间，短命的白俄罗斯人民共和国的红白相间国旗，以与卢卡申科上台后所采用的正式国旗作为区分，表达出他们否定现政权的心声。

在当天的游行开始前，卢卡申科的主要对手，大选后流亡立陶宛的反对派领袖齐哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）则通过社交媒体呼吁白俄民众在周日上街游行，持续向卢卡申科政权施压。白俄罗斯其他主要城市以及较小市镇也出现了反卢卡申科的集会游行。此外，人们还在社交网络倡议从周一开始举行全国大罢工。正如上文所提到，自大选结果导致白俄国内发生大规模抗议示威活动后，嘴上不停的声称反对他的示威遭到“外国势力干预”的卢卡申科，则在第一时间寻求其“宗主国”领导人，俄罗斯总统普京的帮助。

此外，卢卡申科的支持者也在周日当天，于明斯克市中心举行了大选以来的首次集会，观看卢卡申科的演讲，并表达对他的支持。卢卡申科在讲话中刻意营造出外敌将至的气氛，并称北约的坦克和飞机已经在距离白俄罗斯边境15分钟路程的地方部署完毕。他还扬言，“北约的军队在我们家门口。立陶宛、拉脱维亚、波兰和乌克兰正在命令我们举行新的选举。如果举行新选举，国家将死去。”此前，欧盟已经宣布由于针对白俄罗斯大选舞弊等指控，拒绝承认卢卡申科再度连任的结果。据悉，卢卡申科还在周六的政府会议上重申，近日发生在该国的骚乱有来自外部势力干涉的因素，并称将在国防部战略指挥中心讨论有关“颜色革命”的应对步骤。

卢卡申科表示，当前的攻势是针对白俄罗斯而来，但如果白俄罗斯不能坚守住，那么这股浪潮将席卷联盟国家。他的这一发言显然对普京来说颇具深意。据克里姆林宫在周日发布的一份声明中显示，普京在与卢卡申科地通话时称，莫斯科随时准备在必要时提供军事帮助。正所谓，“太阳底下没有新鲜事” ，东欧这些身处于俄罗斯这一庞然大物之下的小国历史则更是如此。往远了说，现如今白俄罗斯面临的危机局势让人们不仅联想到1956年发生的波匈事件。往近了说，当下白俄发生的反独裁示威亦让人想到了2013年的乌克兰危机。

无论是1956年，前苏联领导人赫鲁晓夫决定大举出兵匈牙利，以防止东欧共产主义阵营的多米诺式崩塌，还是2013年后勇于支持乌克兰东部亲俄派势力，并一度趁乱出兵吞并克里米亚的普京来说，防止自由民主政权在其枕边发芽生根都是一成不变的目标。而与地理位置较远的匈牙利相比，刚刚在国内寻求近乎终身执政成功的普京是决不允许，在白俄出现一个真正以公民为国家主权持有者的现代化政权。

根据普京在处理乌克兰危机和叙利亚内战中，不惜与西方诸国把关系闹僵，仍然对亲俄派领导人提供支持的记录来看，如若卢卡申科的执政在接下来的数日内不堪压力，且其本人亦无法动用国内武装力量来镇压示威，那么俄国军人在遭到民众反对的当权者的要求下进入另一个主权国家，并以平定骚乱的名义来镇压民众示威的戏码，则很有可能在白俄罗斯的土地上演。为了不让悲剧再现，且使得参与抗议希望国家发生改变的白俄民众得到最起码的希望，在这一时刻欧美等西方阵营必须团结起来向白俄罗斯的人民提供实质性地支持。显然，在当下这一关键时刻，欧盟作出的仅否认此次大选结果的表态是远远不够的。对此，法国总统马克龙周日晚通过推特表态指，呼吁欧盟行动起来，支持连日来举行和平示威抗议，追寻自身权利、自由和主权得到尊重的白俄民众。

不过，一条没有实际行动的推文是解决不了任何问题的。欧盟诸国必须协同北约在白俄边境陈兵徘徊，以威慑普京不要轻举妄动。这一时刻还需要有西方的领导人敢于站出来，坚持当下的危机必需由白俄人自行解决，并强调任何真正意义上的外国势力不许干涉。当然，最好的方式是通过重新举行由国际社会监督的大选来决定白俄国家领导人的归属。如若这一方案，无法达成，支持民主价值的西方国家则应通过其他渠道，迫使卢卡申科远走海外。值得注意的是，目前白俄国内的反对卢卡申科示威行动已不再是其本国问题，而是关系到北约及欧盟与俄罗斯对立博弈的地缘政治险局。这一事件接下来的发展也令人拭目以待。