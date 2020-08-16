日防相：日本欲成为“五眼联盟”的“第六眼”成员

据《日本经济新闻》8月14日报导，日本防卫大臣河野太郎近日在接受采访时表达了与美英等五国情报机构建立的合作框架“五眼联盟”扩大合作的意愿。他强调，“我们是拥有共同价值观的国家，日本几乎可以称得上是‘第六眼’。”

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“五眼联盟”是指由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五个国家组成的情报共享机构，其前身是二战及战后英美两国通过多项秘密协定而催生的多国情报组织。二战中，为了改变同盟国各国单打独斗的局面，实现和加强盟军之间的通信与情报合作，1943年5月英美两国正式签订协议，建立起情报共享和人员交流机制，以共同应对法西斯国家。

二战结束不久，共产主义苏联就被认定为新的威胁。为此，英美两国决定将战时的情报合作延续下去，并于1946年3月签订了“英美防卫协定”，将共同搜集和分享苏联以及后来“华约”有关国家的情报信息作为合作的内容。此后，英国还有意拉拢一些英联邦国家参会。1948年，加拿大正式加入。1956年，澳大利亚和新西兰也加入。至此，“五眼”情报联盟正式诞生。

据悉，近期日本与“五眼联盟”进行合作的论调出现在今年7月下旬。英国下院外交委员会主席汤姆·图根达特（Tom Tugendhat）在推特上透露，他曾与河野太郎通电话，就将日本拉入以构建“六眼联盟”的构想进行了讨论。此后，英国《卫报》7月29日报导称，为了应对未来世界可能新的挑战，“五眼联盟”可能扩充成为“六眼联盟”，而这新长出来的一只眼睛就是日本。

对此，河野太郎亦曾公开回应指，如果美国邀请日本加入“五眼联盟”变“六眼”的话，日本会很欢迎。英国首相约翰逊也对日本的加盟表示欢迎，而且英国的许多政客也对此予以了高度的评价。《日经新闻》报导谈到，日本以前就与五国交换情报，但并未加入联盟框架。日本与“五眼联盟”有进一步扩大合作的空间，包括在更早阶段共享情报以及交换机密性更高的情报等。

报导指，“五眼联盟”期待从位于东北亚的日本获得关于中国、俄罗斯和朝鲜的情报。熟悉国际情报战略的日本大学教授小谷贤指出，“五眼联盟”关注日本的卫星情报和在近海搜集的军事情报。据了解，日本早已同五国建立了情报交换机制。河野太郎的意见是，通过扩大合作范围，在更早的阶段取得情报共享和获取更高密级情报的效果。

此外，河野太郎透露说，“五眼联盟”已经在多个场合对日本进行试探。他认为，加入“五眼联盟”并不需要什么正式的手续。作为现今“五眼联盟”情报共享体系的五个成员国，他们均是《英美协定》（UKUSA）的缔约国。