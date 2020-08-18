蓬佩奥：美国人认识到中共威胁着他们的价值观和生活方式

美国国务卿蓬佩奥8月18日通过推特表示，“美国人认识到中共与中国人民完全不同，并威胁到他们的价值观和生活方式。”

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蓬佩奥在推特上发图片引述其发言内容指，“全球各地热爱自由的人民的决心系捍卫他们的生活方式，它正在增强”。他并配文称，“美国人认识到，与中国人民完全不同的中共正在威胁他们的价值观和生活方式。华盛顿的两党都知道我们正面对什么。 就像我看到的那样，潮流已在整个欧洲和世界扭转。 西方正在取胜。”据悉，蓬佩奥刚刚结束了对中东欧四国的访问。他上周三在捷克议会参议院发表演讲，呼吁中东欧的年轻的民主国家捍卫自己得来不易的自由，勇敢面对俄罗斯、中国等威权国家的威胁。

这位国务卿还表示，他确信捷克在威权主义与民主自由之间会作出何种选择。“现在发生的不是冷战2.0。抵抗中国威胁的挑战从某些方面来说更为困难。这是因为中共已经以苏联从未有过的方式与我们的经济、我们的政治和我们的社会交织在了一起，”蓬佩奥说。但他强调，“就像自己当年派驻北约、作为一名驻守西德的美国大兵一样，在推倒柏林围墙前，没人想到铁幕真会倒塌，‘潮流已经改变’，世界团结抵抗中共的压迫，自由社会终将胜利，这也是哈维尔当年所追求的。”

北京方面，官媒新华社当天发表了题为“看！这款‘蓬佩奥’牌谎言复读机”的评论文章。文章对此前央视口中的“人类公敌”蓬佩奥加以抨击，并称其“一再重复涉华政治谎言，离奇程度登峰造极，信口开河刷新底线。”