蓬佩奧：美國人認識到中共威脅着他們的價值觀和生活方式

美國國務卿蓬佩奧8月18日通過推特表示，“美國人認識到中共與中國人民完全不同，並威脅到他們的價值觀和生活方式。”

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蓬佩奧在推特上發圖片引述其發言內容指，“全球各地熱愛自由的人民的決心系捍衛他們的生活方式，它正在增強”。他並配文稱，“美國人認識到，與中國人民完全不同的中共正在威脅他們的價值觀和生活方式。華盛頓的兩黨都知道我們正面對什麼。 就像我看到的那樣，潮流已在整個歐洲和世界扭轉。 西方正在取勝。”據悉，蓬佩奧剛剛結束了對中東歐四國的訪問。他上周三在捷克議會參議院發表演講，呼籲中東歐的年輕的民主國家捍衛自己得來不易的自由，勇敢面對俄羅斯、中國等威權國家的威脅。

這位國務卿還表示，他確信捷克在威權主義與民主自由之間會作出何種選擇。“現在發生的不是冷戰2.0。抵抗中國威脅的挑戰從某些方面來說更為困難。這是因為中共已經以蘇聯從未有過的方式與我們的經濟、我們的政治和我們的社會交織在了一起，”蓬佩奧說。但他強調，“就像自己當年派駐北約、作為一名駐守西德的美國大兵一樣，在推倒柏林圍牆前，沒人想到鐵幕真會倒塌，‘潮流已經改變’，世界團結抵抗中共的壓迫，自由社會終將勝利，這也是哈維爾當年所追求的。”

北京方面，官媒新華社當天發表了題為“看！這款‘蓬佩奧’牌謊言復讀機”的評論文章。文章對此前央視口中的“人類公敵”蓬佩奧加以抨擊，並稱其“一再重複涉華政治謊言，離奇程度登峰造極，信口開河刷新底線。”