CIA华裔前职员被控为中国充当间谍 最高可判终身监禁

美国司法部8月17日发表声明介绍指，一位中央情报局前职员被控与他同为中情局职员的一位亲戚合谋，把包括最高机密级别在内的秘密信息提供给中华人民共和国的情报人员，他并于8月14日遭到逮捕。

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根据相关声明公布的信息显示，该案主犯是现年67岁、居住在檀香山的马玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音译）。他被指最早在2001年就成为了中国国家安全部的情报人员。美国司法部的声明指出，马玉清是在香港出生的归化美国公民。根据法院文件，他从1982年开始在中央情报局工作，一直有能够接触“最高机密”的安全许可，并签署了许多承诺在中央情报局任职期间，负责保护美国政府机密的责任和持续义务的保密协议。

法院文件称，在十年的时间里，马玉清和他的一位亲戚（被认定为一号共谋犯）以及多名中国情报官员相互串通，传达秘密的国防信息。这起阴谋始于2001年3月在香港举行的为期三天的会议。在此期间，这两名前中央情报局人员向外国情报部门提供了有关中情局的人员、行动和隐瞒通讯方式的信息。这次会面的一部分被录像，其中一部分可以看到马玉清为他们提供的秘密而收到并清点5万美元现金的画面。

美国司法部指，马玉清1989年离开中情局，然后在中国的上海生活和工作，于2001年移居夏威夷，并寻求联邦调查局的工作，以便再次获得机密的美国政府信息，进而可以将其提供给他的中国联络人。2004年他在联邦调查局（FBI）的檀香山办事处找到了一份中文语言专家的工作。

检察官称，他利用职务和安全许可，复制或拍摄了有关导弹、武器系统和其他美国机密的机密文件，并将这些材料交给了他的中国联络人。在六年的时间里，马据称复制或窃取了标注为“机密”的文件，甚至在前往中国时携带了其中一些材料。他返回美国时身上带有数千美元的现金以及像一套新的高尔夫球杆这样贵重的礼物。

2019年春天，马玉清与FBI的卧底探员进行的两次会面时承认了他的间谍行为，并接受了2千美元的现金。今年的8月12日，他在被捕前与FBI的卧底探员会面时再次接受了钱并表达了继续帮助中国政府的意愿，说他希望 “祖国”成功。

美国司法部说，马玉清将于星期二在夏威夷联邦地区法院的一位联邦法官面前首次出庭。他被控阴谋传播国防信息以协助外国政府。如果被定罪，他将面临终身监禁的最高处罚。

对此，负责美国国安事务的助理司法部长德梅斯(John C. Demers)在声明中表示，许多前美国情报官员背叛同事、国家与自由民主价值，以支持一个威权专制的共产主义政权，“这种背叛不值得”。德梅斯称，虽然这些人认为可以逍遥法外，但不论是事发当下或是多年以后，“我们会找到这些叛国者并将他们绳之以法”。他强调，“对中国情报单位而言，这些前美国情报人员是可以被牺牲的；对美国而言，他们很可悲，但也迫切提醒有必要保持警惕。”