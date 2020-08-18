CIA華裔前職員被控為中國充當間諜 最高可判終身監禁

美國司法部8月17日發表聲明介紹指，一位中央情報局前職員被控與他同為中情局職員的一位親戚合謀，把包括最高機密級別在內的秘密信息提供給中華人民共和國的情報人員，他並於8月14日遭到逮捕。

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根據相關聲明公布的信息顯示，該案主犯是現年67歲、居住在檀香山的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）。他被指最早在2001年就成為了中國國家安全部的情報人員。美國司法部的聲明指出，馬玉清是在香港出生的歸化美國公民。根據法院文件，他從1982年開始在中央情報局工作，一直有能夠接觸“最高機密”的安全許可，並簽署了許多承諾在中央情報局任職期間，負責保護美國政府機密的責任和持續義務的保密協議。

法院文件稱，在十年的時間裡，馬玉清和他的一位親戚（被認定為一號共謀犯）以及多名中國情報官員相互串通，傳達秘密的國防信息。這起陰謀始於2001年3月在香港舉行的為期三天的會議。在此期間，這兩名前中央情報局人員向外國情報部門提供了有關中情局的人員、行動和隱瞞通訊方式的信息。這次會面的一部分被錄像，其中一部分可以看到馬玉清為他們提供的秘密而收到並清點5萬美元現金的畫面。

美國司法部指，馬玉清1989年離開中情局，然後在中國的上海生活和工作，於2001年移居夏威夷，並尋求聯邦調查局的工作，以便再次獲得機密的美國政府信息，進而可以將其提供給他的中國聯絡人。2004年他在聯邦調查局（FBI）的檀香山辦事處找到了一份中文語言專家的工作。

檢察官稱，他利用職務和安全許可，複製或拍攝了有關導彈、武器系統和其他美國機密的機密文件，並將這些材料交給了他的中國聯絡人。在六年的時間裡，馬據稱複製或竊取了標註為“機密”的文件，甚至在前往中國時攜帶了其中一些材料。他返回美國時身上帶有數千美元的現金以及像一套新的高爾夫球桿這樣貴重的禮物。

2019年春天，馬玉清與FBI的卧底探員進行的兩次會面時承認了他的間諜行為，並接受了2千美元的現金。今年的8月12日，他在被捕前與FBI的卧底探員會面時再次接受了錢並表達了繼續幫助中國政府的意願，說他希望 “祖國”成功。

美國司法部說，馬玉清將於星期二在夏威夷聯邦地區法院的一位聯邦法官面前首次出庭。他被控陰謀傳播國防信息以協助外國政府。如果被定罪，他將面臨終身監禁的最高處罰。

對此，負責美國國安事務的助理司法部長德梅斯(John C. Demers)在聲明中表示，許多前美國情報官員背叛同事、國家與自由民主價值，以支持一個威權專制的共產主義政權，“這種背叛不值得”。德梅斯稱，雖然這些人認為可以逍遙法外，但不論是事發當下或是多年以後，“我們會找到這些叛國者並將他們繩之以法”。他強調，“對中國情報單位而言，這些前美國情報人員是可以被犧牲的；對美國而言，他們很可悲，但也迫切提醒有必要保持警惕。”