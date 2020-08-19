方慧兰紧急接手 成为加拿大首名女财长

加拿大总理特鲁多任命他的亲密盟友暨副总理方慧兰为财政部长，这是加拿大第一位女性担任财政部长。稍早，莫诺爆发道德丑闻，并因预算与加拿大总理杜鲁道意见不合，因此辞去财政部长一职。

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据法新社消息，加拿大总理特鲁多星期二任命副手方慧兰为财政部长，让她成为该国首名女性财政部长。

而方慧兰紧急接手，也成首名女性加拿大财政部长。52岁的方慧兰（Chrystia Freeland）过去从事新闻工作，也担任过外交部长，如今成为加国首位女性财政部长。她今天在渥太华一个小型仪式宣誓就职后，与会人士纷纷起立鼓掌。

据法新社，参加仪式的宾客戴着口罩，并保持社交距离，方慧兰和特鲁多（Justin Trudeau）碰肘致意后，随后告诉记者说：「也该是我们打破玻璃天花板的时候了。」

方慧兰被视为是最可能接替特鲁多出任自由党（Liberal Party）领袖的人选，2017-2018担任外长期间负责代表加方与美国、墨西哥协商「美墨加贸易协定」（USMCA）。接任财长后，方慧兰将一肩扛起恢复加国经济的重任。2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响下，加国这个财政年度预算赤字预料将达3432亿加元（约2534亿美元），为二次世界大战以来最大缺口。

前一任财政部长莫诺（Bill Morneau）在位5年，反对派施压之下，周一突然宣布请辞。莫诺不仅被媒体爆料与特鲁多之间为疫情预算支出意见相左，也与特鲁多一同卷入与慈善机构WE Charity相关的丑闻而遭到调查。

据该报道，加国政府为补助受疫情影响学生而颁布的奖学金计画，由WE Charity负责承接，但却传出特鲁多家人曾出席WE Charity的活动领取酬劳，莫诺的2个女儿也与这个机构有关。莫诺与特鲁多上个月都出面道歉，说政府把合约颁给WE Charity，自己却未回避相关讨论工作是犯下大错。

自2015年起担任财长的莫诺在周一记者会中表示，他已当面告知杜鲁道（Justin Trudeau），他不再参与下次大选；另外，新财长须具长期远见。莫诺并说，他希望能转任经济合作暨发展组织（OECD）秘书长之类的工作。

过去一周来，加拿大媒体报导，莫诺与杜鲁道据称对于如何重振因疫情受创的经济，看法分歧，两人关系出现裂痕。加国政府预算赤字已飙升至3400多亿加元。利益冲突暨伦理监督专员迪昂（Mario Dion）也针对莫诺与慈善团体WE Charity之间关系展开调查。

特鲁多政府于6月25日宣布签订高达9亿加币（约新台币195亿元）的「加拿大学生服务补助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）计划，原意是要补贴因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情难以找到暑期工作的学生。

随后遭踢爆WE Charity与特鲁多家族关系密切，曾支付钜额酬金给其家人。法新社说，莫诺的2个女儿也与WE Charity有关，其中一人受雇于这个慈善机构。