离总统大选投票日只剩两个半月，民调显示特朗普与拜登差距缩小

距离11月3日美国总统大选投票日只剩下两个半月时间，最新民调显示：竞选连任的特朗普民调支持率仍落后于民主党总统提名人拜登，但差距已经缩小。专家指，有4年前希拉里的前车之鉴，特朗普开始后来居上，对拜登而言是一个不容忽视的危险信号。

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被认为是支持民主党的有线电视新闻网（CNN）公布的最新民调显示：拜登仅以50%对46%领先特朗普4个百分点。6月份进行的同一民调显示，两人之间的差距是14个百分点。民调的误差率为正负4个百分点，这个4%的差距基本上没有意义。

CNN的调查还发现，在15个摇摆州中两人的支持率打成平手：拜登获得49%登记选民支持，特朗普的这一比例为48%。

由《华尔街日报》与NBC电视联合进行的最新民调显示：拜登在非洲裔选民中以88%比8%的支持率领先特朗普80个百分点，在西语裔65岁或以上选民中拥有的优势为26个百分点。而特朗普在福音派白人选民中的领先优势有51个百分点，在没有大学学历的白人选民中的领先幅度有24个百分点。

民调还显示，特朗普在经济问题上领先拜登10个百分点，在打击罪案问题上领先4个百分点，而拜登则在其他方面领先。不过，民调同时显示，拜登未能激发广泛热情，有58%的民主党支持者称他们支持拜登只是因为反对特朗普。与此相反，表示投票特朗普的选民对特朗普较为热情，约四分之三表示他们更喜欢特朗普。共和党民调员霍维特指出，在这点上，拜登现在的情况与特朗普在2016年时的类似：很多人投票是因为反对他们不喜欢的参选人，而非支持他们。民主党民调员哈尔特也指出，这个民意调查对民主党人及拜登团队发出警告，指出仍需要去做许多工作。